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Три человека в Беларуси вылечены от коронавируса. Ещё шестерых заболевших наблюдают

10.03.2020 13:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По данным Министерства здравоохранения, в Беларуси от коронавирусной инфекции вылечены уже три человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вывоз дезинфицирующих средств из Беларуси могут ограничить

У студента из Ирана, а также у двух пациентов, с которыми он близко контактировал, отрицательные результаты тестов. На этой неделе все они будут выписаны из стационара.

Три человека в Беларуси вылечены от коронавируса. Ещё шестерых заболевших наблюдают

Состояние остальных заболевших COVID-19, всего их шесть человек, врачи оценивают как удовлетворительное, они находятся под медицинским наблюдением.

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Новости Беларуси. По данным Министерства здравоохранения, в Беларуси от коронавирусной инфекции вылечены уже три человек, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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