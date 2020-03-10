Три человека в Беларуси вылечены от коронавируса. Ещё шестерых заболевших наблюдают

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По данным Министерства здравоохранения, в Беларуси от коронавирусной инфекции вылечены уже три человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вывоз дезинфицирующих средств из Беларуси могут ограничить

У студента из Ирана, а также у двух пациентов, с которыми он близко контактировал, отрицательные результаты тестов. На этой неделе все они будут выписаны из стационара.





Состояние остальных заболевших COVID-19, всего их шесть человек, врачи оценивают как удовлетворительное, они находятся под медицинским наблюдением.