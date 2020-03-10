|
Три человека в Беларуси вылечены от коронавируса. Ещё шестерых заболевших наблюдают
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По данным Министерства здравоохранения, в Беларуси от коронавирусной инфекции
У студента из Ирана, а также у двух пациентов, с которыми он близко контактировал, отрицательные результаты тестов. На этой неделе все они будут выписаны из стационара.
Состояние остальных заболевших COVID-19, всего их шесть человек, врачи оценивают как удовлетворительное, они находятся под медицинским наблюдением.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. По данным Министерства здравоохранения, в Беларуси от коронавирусной инфекции вылечены уже три человек, сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)