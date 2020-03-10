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На Толстого закроют движение под мостом: будут строить эстакаду. Дорожники предупреждают о пробках

10.03.2020 13:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 14 марта на улице Толстого закроют дорогу для движения транспорта под путепроводом проспекта Независимости: коммунальники приступят к строительству эстакады. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил заказчик работ ГП «Гордорстрой».


Запланированная проектом эстакада входит в первое городское транспортное кольцо, над завершающей, третьей, очередью которого сейчас работают коммунальники.

Строительство эстакады изменяет в этом месте схему движения транспорта. С 14 марта, чтобы с улицы Толстого попасть на Московскую и проспект Независимости, водителям надо будет, не доезжая до путепровода, поворачивать в проезд налево (сейчас он с односторонним движением). После проезда движение будут регулировать светофоры. Оттуда автомобили смогут проезжать в обе стороны Московской и на главный проспект столицы.

При движении с Московской на Толстого (если ехать со стороны станции метро «Институт культуры») ничего не меняется. Но если вам надо проехать с Московской к площади Мясникова — придется покрутиться: например, выскочить на Толстого, проехать до Дружной и обратно.

— Чтобы пропускать больше транспорта, дорогу проезда возле Толстого мы расширили. Но водителям надо понимать, что в час пик движение здесь может быть затруднено, поэтому стоит заранее планировать свои поездки, — предупреждает Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой». — Общественный транспорт будет там ездить с учетом измененной схемы движения.


Иллюстрация «Минск-новости»

Для строительства эстакады коммунальникам предстоит выполнить большой объем работ: понизить проезжую часть, проложить новый участок дороги, поменять канализацию, перенести инженерные сети. В итоге получится развязка в виде петли, которая даст возможность транспорту поворачивать с Толстого налево и направо. Отрезок улицы Толстого расширят до трех полос в каждом направлении.

Работа под путепроводом на Независимости должна завершиться в августе этого года — транспорт поедет по прежней схеме. А вот новой эстакадой можно будет воспользоваться, только когда первое городское кольцо соединят, — в 2021 году.

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Теги: Минск
 
 
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Работа под путепроводом на Независимости должна завершиться в августе этого года, после этого транспорт поедет по прежней схеме.
 
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