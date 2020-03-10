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Польша будет выдавать бесплатные визы белорусским детям

10.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Польша будет выдавать бесплатные визы белорусским детям

Польша будет выдавать бесплатные визы белорусским детям и молодежи. Такая информация размещена на сайте польской дипмиссии в Беларуси, сообщает БЕЛТА. 

Министр иностранных дел Польши, не дожидаясь вступления в силу соглашения между ЕС и Беларусью об упрощении визового режима, 26 февраля подписал постановление о введении нулевой тарифной ставки за прием и рассмотрение визовых анкет на получение шенгенских виз для граждан Беларуси в возрасте 6-18 лет и молодежи до 25 лет, которая принимает участие в семинарах, конференциях, культурных или образовательных мероприятиях, организованных некоммерческими организациями. 

«Нулевая тарифная ставка действует исключительно на территории Беларуси до 31 декабря 2020 года. Заявители не освобождаются от обязанности оплаты в случае повторного приема и рассмотрения видовых анкет на получение шенгенских или национальных виз», — обратили внимание в посольстве.

https://www.belta.by

 
 
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Польша будет выдавать бесплатные визы белорусским детям и молодежи. Такая информация размещена на сайте польской дипмиссии в Беларуси, сообщает БЕЛТА.  Министр...
 
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