Источник материала: Вороновская газета





Польша будет выдавать бесплатные визы белорусским детям и молодежи. Такая информация размещена на сайте польской дипмиссии в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Министр иностранных дел Польши, не дожидаясь вступления в силу соглашения между ЕС и Беларусью об упрощении визового режима, 26 февраля подписал постановление о введении нулевой тарифной ставки за прием и рассмотрение визовых анкет на получение шенгенских виз для граждан Беларуси в возрасте 6-18 лет и молодежи до 25 лет, которая принимает участие в семинарах, конференциях, культурных или образовательных мероприятиях, организованных некоммерческими организациями.

«Нулевая тарифная ставка действует исключительно на территории Беларуси до 31 декабря 2020 года. Заявители не освобождаются от обязанности оплаты в случае повторного приема и рассмотрения видовых анкет на получение шенгенских или национальных виз», — обратили внимание в посольстве.

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