К 75-летию Великой Победы. Осиповичи

Источник материала: Асiповiцкi край

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Мой дедушка Максим Ефимович Деменев родился 3 мая 1904 года. Участвовал в гражданской войне, сражался с белофиннами. И когда 22 июня немецко-фашистские захватчики вторглись на территорию нашей страны, он ушел добровольцем защищать Родину и ее народ.

Служил красноармейцем-стрелком в 1297 стрелковом полку 160 стрелковой дивизии. Отличался отвагой, бесстрашием и меткостью стрельбы. Получил тяжелое ранение, но после госпиталя возвратился в строй.

Тяжелые были времена! Суровой зимой стрелки передвигались к местам сражений на лыжах. Однажды внезапно потеплело, а амуницию не успели подвезти, и бойцы в валенках, по щиколотку в холодной талой воде, продолжали оказывать сопротивление противнику. Люди отмораживали ноги, но продолжали бой, даже умирая. Стойко, героически, не отдавая ни пяди земли врагу. Когда заканчивались патроны, бойцы шли в рукопашную, били немцев штыками и саперными лопатами.

Мой дедушка обладал поистине богатырской силой, был очень высокого роста. Немало уложил он фашистов в рукопашном бою, пока героя не изрешетила пулеметная очередь.

После сражения, когда погибших бойцов собирали для захоронения, многие не могли сдержать слез, так как даже после смерти солдаты крепко сжимали свое последнее оружие — штыки и саперные лопаты. Было это 5 марта 1943 года под деревней Захарово Износковского района Калужской области. Своей героической обороной наши бойцы сумели приблизить поворот в войне и Великую Победу.

За месяц до гибели они сфотографировались. Посмотрите, какие все молодые, красивые, мужественные! Разве думал кто, что этот снимок станет последним в их недолгой, но достойной жизни?

У моего деда осталось четверо детей, которые с 8-10 лет пошли работать, чтобы помочь стране бороться с фашистами. Мой папа десятилетним мальчиком трудился на лесозаготовках. Выполняя непосильную работу, он жил мечтой, что где-то перепутали сведения и отец вернется живым-здоровым. Но чуда не произошло…

Воины 160 дивизии записаны в Книге памяти Калужской области. Любимая песня дедушки «И родные не узнают, где могилка моя» стала пророческой. 75 лет мы не знали о месте захоронения деда, а теперь нашли его, благодаря интернету.

Вечная память нашим героям, отдавшим жизнь за Родину и спасшим наш и многие другие народы от фашистской чумы!

Мой дед-герой

Фронтовые дороги, пыль, распутица, снег,

Грязь, сугробы, лишенья — всё терпел человек.

И бывало, не спал он трое суток, но вновь

Поднимался в атаку за страну, за любовь.

Дед погиб в 43-м под Калугой в бою,

Хоть не виделись с ним мы — я его узнаю!

Разве думал, что дедом я его буду звать?

Сокрушалась-рыдала, горько плакала мать.

Двухметрового роста, как былинный герой,

А глаза голубые — будто небо весной.

Всем казалось, что этот молодец удалой

Долгожителем будет — сильный, статный, большой.

Но война не смотрела, всех косила подряд.

И лежали ребята после боя все в ряд.

С голубыми глазами двухметровый герой:

— Нет патронов, так что же? Продолжаем мы бой!

Он лопатой саперной бил врагов, сколько мог.

Пулеметом прошило — пал герой и замолк.

Удивленно смотрели голубые глаза,

Кровь стекала по шее и застыла слеза.

Жизнь, как в фильме, промчалась, вспомнил маму и дом,

И большой куст калины под родимым окном…

Отзвенели капели, отшумели ветра.

И цветы на могилу принесла детвора.

Светлана Гудзенко.