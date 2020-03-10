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Пинск пройдет концерт группы J:mors
10.03.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> 20 лет - полет норм!
Под таким названием в Пинске 19 мая пройдет концерт группы J:mors.
Билеты уже в продаже в кассе ГДК!
Телефон для справок и бронирования: 8 0165 32-30-84
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20 лет - полет норм! Под таким названием в Пинске 19 мая пройдет концерт группы J:mors. Билеты уже в продаже в кассе ГДК! Телефон для справок и бронирования: 8 0165...
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