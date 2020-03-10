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Помощник Президента — инспектор по Гродненской области Иван Лавринович: инфраструктура должна создаваться одновременно со строительством жилья

10.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Создание социальной инфраструктуры не должно отставать от темпов строительства жилья. Такое мнение сегодня во время приема граждан на государственном предприятии «Белорусская АЭС» высказал помощник Президента — инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

Помощник Президента — инспектор по Гродненской области Иван Лавринович: инфраструктура должна создаваться одновременно со строительством жилья

«Город атомщиков динамично развивается. Ежегодно в строй вводится около 300 новых квартир. Важно, чтобы не отставала и социальная инфраструктура. Впрочем, в Островце в этом плане делается немало: в январе сдана первая очередь новой больницы, возводятся спортивные, культурные объекты», — отметил Иван Лавринович. Он подчеркнул, что одна из важнейших задач местных властей в любом городе или населенном пункте — обеспечить комфортные условия для жителей.

«И эту работу необходимо строить с учетом мнений людей. Не выстраивать стену, а быть готовыми к обсуждению, диалогу. Приемы граждан, к слову, зачастую помогают определить проблемные или узкие места и найти пути их решения. Причем, за основу может быть взята инициатива того или иного человека», — отметил Иван Лавринович.

Сотрудник Белорусской АЭС, переехавший в Островец несколько лет назад, поднял актуальный для растущего города вопрос. Мужчина от имени владельцев домашних животных обратился с просьбой посодействовать в создании площадки для выгула собак. На огороженной территории можно было бы заниматься с питомцами, не беспокоя жителей города. По мнению мужчины, такой подход позволил бы повысить культуру содержания домашних животных. Тем более что генпланом города создание площадки предусмотрено.

«Стоит изучить и опыт других городов, где подобные ситуации уже разрешены. Инициатива важная, необходимая. Однако и жители должны понимать, что не все можно одномоментно обустроить за счет бюджета», — подчеркнул помощник Президента. Он дал поручение проработать возможные варианты решения проблемы, в том числе с привлечением заинтересованных местных жителей. Например, коммунальные службы предоставят необходимые материалы, а владельцы собак совместными усилиями обустроят площадку.

Среди других вопросов — состояние дорог и пешеходных связей в районе улиц Володарского, Октябрьской и Зеленой в Островце. Вдоль некоторых участков нет тротуаров, хотя там дети ходят в школу. Выяснилось, что на текущий год запланированы масштабные работы по их реконструкции с перекладкой инженерных сетей, заменой коммуникаций, обновлением покрытия. Также в районе рек Лоша и Ковалевка будут проложены пешеходные дорожки, созданы зоны отдыха.

Источник: БелТА
Фото Леонида Щеглова

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Теги: Гродно
 
 
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