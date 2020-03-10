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Названа самая небезопасная программная платформа

10.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В 2019 году больше всего уязвимостей было найдено в операционной системе Android.

Названа самая небезопасная программная платформа

Специалисты TheBestVPN по итогам 2019 года опубликовали статистику уязвимостей в различных операционных системах и программных продуктах. Лидером антирейтинга стала Android. Всего за год в операционной системе было обнаружено 414 уязвимостей. Следом идет Debian Linux с 360 уязвимостями. На третьем месте Windows Server 2016 и Windows 10 (357 уязвимостей).

Несмотря на то что Android возглавила рейтинг, ситуация с этой ОС заметно улучшается. В 2018 году в ней было обнаружено 525 уязвимостей, а в 2017-м и вовсе 843.

Всего в 2019 году на всех программных платформах было обнаружено 12 174 уязвимостей, что значительно меньше, чем годом ранее — 16 556. Специалисты также отмечают, что большая часть багов позволяет хакерам удаленно управлять устройством.

Источник: sb.by

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Теги: Гродно
 
 
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В 2019 году больше всего уязвимостей было найдено в операционной системе Android. Специалисты TheBestVPN по итогам 2019 года опубликовали статистику
 
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