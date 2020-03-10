Александр Федута: Пока мы лишь цветочки нюхаем

Мы плавно въезжаем в 2011 год – с той небольшой разницей, что тогда Беларусь сама себя столкнула в овраг, устроив послевыборную расправу с инакомыслящими, а сейчас нас просто втянуло ориентацией экономики на переработку нефти, пишет Белсат.





Растет цена на нефть – нам плохо, потому что, дескать, дорогое сырье для отечественной нефтехимии. Падает цена на нефть – нам все равно плохо, потому что теперь один из главных валютных потоков в страну иссякает на глазах. Как говорил известный персонаж из фильма про героев гражданской войны Василия Ивановича и Петьку, белые придут – грабють, красные придут – грабють, некуда бедному крестьянину податься.





Не буду задаваться вопросом о том, чем последние полгода колебаний нефтяной конъюнктуры занималось белорусское правительство. Чем бы оно ни занималось, лишь бы мы не плакали. Однако с этим, похоже, тяжело: чем радостней лица пропагандистов государственного телевидения, тем больше жалоб раздается в очередях в кабинеты врачей, тем суровей народ в магазинах и меньше премиальные, выплачиваемые учителям. Впрочем, последнее, как справедливо заметил Артем Шрайбман, вряд ли скажется на итогах работы участковых избирательных комиссий: влияние опустевших кошельков и холодильников на уровень демократии в стране не столь стремительно, как влияние привязки к российскому рублю и ценам на нефть на курс рубля белорусского.





Можно лишь пытаться предугадать, как именно власти будут отвлекать внимание электората от столь стремительно нарастающего кризиса.









То есть, конечно, можно пытаться все сваливать на братский союз с Россией, но любой нормальный человек задается вопросом – так какого хрена, простите, вы этой редькой заниматься пытаетесь? Но на этот застарелый вопрос ответ имеется: так вы же сами голосовали в 1995 году! Вот, на всю жизнь выбор и сделали! Правда, ответ этот мало утешителен. Смена политического поколения происходит раз в двадцать пять лет, поэтому нынешнему поколению таким ответом рот уже не заткнешь.





И тогда приходит соблазн найти злобного и страшного внутреннего врага, которым можно испугать большинство жителей страны. В 2011 году, когда и гречка умудрилась стать дефицитом, кстати для власти подвернулся террористический акт в минском метрополитене, и двоих парней, даже не удосужившись реализовать их конституционное право на защиту, быстренько отправили в небытие, увеличив тем самым сомнения, тех ли нашли и умертвили. Что будут искать сейчас? И – кого? Оппозицию? Такой соблазн был уже в 2011, когда особо рьяные артисты от власти сразу озвучили идею политической мотивированности террористических актов в метро. Но оппозиция тогда сидела в «американке», либо только что вышла, так что списать на нее кровавый кошмар станции «Октябрьская» в реальности не представлялось возможным. А сейчас вот она, родимая, резвится и даже загодя обещает протесты!





Кое-кто из моих знакомых отправился тратить последние белорусские рубли на доллары и евро; другие, еще более предусмотрительные, направились интересоваться, дадут ли им снять валюту с валютных счетов в белорусских банках. Финансовая система, пусть даже отреагирует с относительным запозданием (известный финансовый аналитик Вадим Иосуб утверждает, что пик воздействия падения нефтяных цен мы ощутим месяца через три – четыре), в любом случае рискует получить серьезный удар. Что нас ждет тогда? Новая девальвация вкупе с деноминацией? Народ опять, как во времена Хрущева, будет запасаться мелочью?

Пока сотрудники силовых структур одни из немногих бюджетников, кто получил прибавку к зарплате в 2020 году.









В общем, можно лишь предполагать, кто и что вспомнит, когда кризис действительно вступит в действие. Пока мы лишь цветочки нюхаем, а хрен с редькой вызреют аккурат перед президентскими выборами. Они и заменят большинству избирателей попкорн. Как-то так.











