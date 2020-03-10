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Польша вводит бесплатные визы для молодых белорусов — до 25 лет

10.03.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Польша решила бесплатно выдавать шенгенские визы для молодых белорусов. Соответствующее постановление о введении нулевой тарифной ставки за приём и рассмотрение визовых анкет на получение шенгенских виз подписал министр иностранных дел Польши, сообщил советник посольства Польши в Беларуси Аркадиуш Клэмбек.

Польша вводит бесплатные визы для молодых белорусов — до 25 лет

Такое решение принято накануне того, как вступит в силу Соглашение об упрощении визового режима для граждан Беларуси. Согласно новому Визовому кодексу ЕС, граждане нашей страны должны платить 80 евро за получение шенгенской визы. Если соглашение вступит в силу, виза подешевеет до 35 евро. Предполагается, что это произойдёт в июне 2020 года.

Это значит, что несколько месяцев белорусам придется платить за шенгенскую визу 80 евро.

Идя навстречу белорусам, польский МИД освободил от платы за шенгенские визы детей в возрасте от 6 до 18 лет и молодежь в возрасте до 25 лет, которая принимает участие в семинарах, конференциях, спортивных, культурных или образовательных мероприятиях, организованных некоммерческими организациями.

Эта нулевая тарифная ставка консульского сбора действует только на территории Беларуси до 31 декабря 2020 года.

При этом при повторной подаче анкеты на шенгенскую или национальную визу придётся платить.

 
 
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  Польша решила бесплатно выдавать шенгенские визы для молодых белорусов. Соответствующее постановление о введении нулевой тарифной ставки за приём и...
 
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