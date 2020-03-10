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Смотрите, кто победил в фотоконкурсе «Мамина улыбка»

10.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На праздничном концерте к 8 марта наградили победителей фотоконкурса «Мамина улыбка».

 

Смотрите, кто победил в фотоконкурсе «Мамина улыбка»

В номинации «Мамина улыбка» лучшим признано фото от Марии Новиковой, на котором она в компании сыновей Гоши, Ярика, Гордея и мужа Артема.

 

Смотрите, кто победил в фотоконкурсе «Мамина улыбка»
В номинации «Взрослые мамы — взрослые дети» победителем стала Ирина Аникеева, приславшая на конкурс фото со своей мамой Галиной Валентиновной.

 

Смотрите, кто победил в фотоконкурсе «Мамина улыбка»
В номинации «Мамина мудрость» победила ученица 3 класса СШ № 2 Алина Сидюк. Она вышла на сцену с родителями Виталием и Светланой и поделилась со зрительным залом поучительной историей, услышанной когда-то от мамы.

 

Авторов лучших снимков в трех номинациях назвала и вручила им подарки председатель районной организации «Белорусского союза женщин» Наталья Ковалева.

 

Ольга Киммель

 

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  На праздничном концерте к 8 марта наградили победителей фотоконкурса «Мамина улыбка».         Авторов лучших снимков в трех номинациях назвала и вручила им...
 
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