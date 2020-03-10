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Смотрите, кто победил в фотоконкурсе «Мамина улыбка»
10.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
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Авторов лучших снимков в трех номинациях назвала и вручила им подарки председатель районной организации «Белорусского союза женщин» Наталья Ковалева.
Ольга Киммель
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