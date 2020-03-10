ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Читает дорожные знаки и рекомендует, как вам нужно ехать». Новый электромобиль презентовали в Беларуси

10.03.2020 16:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Современный и экологичный. В Беларуси презентовали новый электромобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Система адаптивного круиз-контроля, механизм реагирования на пешехода и велосипедиста, интеллектуальная программа автоматической парковки.

Дмитрий Крутой о налоговых льготах для электромобилей: «Речь идёт об обнулении»

На таких электрокарах, а их пока выпущено только четыре, можно будет путешествовать по всей стране. Под них также могут изменить стандарт зарядки – с китайского на европейский.

«Читает дорожные знаки и рекомендует, как вам нужно ехать». Новый электромобиль презентовали в Беларуси

«Читает дорожные знаки и рекомендует, как вам нужно ехать». Новый электромобиль презентовали в Беларуси

«Читает дорожные знаки и рекомендует, как вам нужно ехать». Новый электромобиль презентовали в Беларуси

Сейчас новые электромобили с запасом хода 500 километров будут тестировать в условиях нашего климата. Собирают эти машины в Китае. Поэтому при ввозе их в нашу страну нужно было уплатить таможенную пошлину, НДС, утилизационный сбор.

Об удешевлении этого процесса накануне говорил глава государства. Соответствующие проекты документов в Беларуси уже готовят.

Александр Лукашенко: «Не получает должного импульса тема развития электротранспорта в стране»

«Читает дорожные знаки и рекомендует, как вам нужно ехать». Новый электромобиль презентовали в Беларуси

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БелДжи:
Электромобиль – это очень много активных систем безопасности. Если вы пересекаете сплошную полосу, автомобиль предупреждает: не надо этого делать. Он сам читает дорожные знаки и рекомендует, как вам нужно ехать. Если у вас есть приближение к автомобилю или к вам приближается автомобиль, то тоже срабатывает активная система торможения.

Конечно, это еще нам нужно будет осознать. Но могу сказать, что вождение на электромобиле не только экологичное, бесшумное, но это еще и масса возможностей.

Какие льготы для владельцев электромобилей в Беларуси? Рассказывает Дмитрий Крутой

На следующей неделе электромобили передадут диллерам. К лету они соберут мнение потенциальных клиентов. Затем будет приниматься решение о поставке на поток такого авто, а также определяться его цене. При этом спрос на электромобили у покупателей должен составить от 5 до 10 тысяч.

«Читает дорожные знаки и рекомендует, как вам нужно ехать». Новый электромобиль презентовали в Беларуси

«Читает дорожные знаки и рекомендует, как вам нужно ехать». Новый электромобиль презентовали в Беларуси

«Читает дорожные знаки и рекомендует, как вам нужно ехать». Новый электромобиль презентовали в Беларуси

«Читает дорожные знаки и рекомендует, как вам нужно ехать». Новый электромобиль презентовали в Беларуси

Люди в материале: Геннадий Свидерский

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Современный и экологичный. В Беларуси презентовали новый электромобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Система адаптивного...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно МАЗ при развороте протаранил троллейбус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика