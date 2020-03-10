|
«Читает дорожные знаки и рекомендует, как вам нужно ехать». Новый электромобиль презентовали в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Современный и экологичный. В Беларуси презентовали новый электромобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Система адаптивного круиз-контроля, механизм реагирования на пешехода и велосипедиста, интеллектуальная программа автоматической парковки.
На таких электрокарах, а их пока выпущено только четыре, можно будет путешествовать по всей стране. Под них также могут изменить стандарт зарядки – с китайского на европейский.
Сейчас новые электромобили с запасом хода 500 километров будут тестировать в условиях нашего климата. Собирают эти машины в Китае. Поэтому при ввозе их в нашу страну нужно было уплатить таможенную пошлину, НДС, утилизационный сбор.
Об удешевлении этого процесса накануне говорил глава государства. Соответствующие проекты документов в Беларуси уже готовят.
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БелДжи:
Конечно, это еще нам нужно будет осознать. Но могу сказать, что вождение на электромобиле не только экологичное, бесшумное, но это еще и масса возможностей.
На следующей неделе электромобили передадут диллерам. К лету они соберут мнение потенциальных клиентов. Затем будет приниматься решение о поставке на поток такого авто, а также определяться его цене. При этом спрос на электромобили у покупателей должен составить от 5 до 10 тысяч.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Читает дорожные знаки и рекомендует, как вам нужно ехать». Новый электромобиль презентовали в Беларуси
Новости Беларуси. Современный и экологичный. В Беларуси презентовали новый электромобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Система адаптивного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)