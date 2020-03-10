В Гродно МАЗ при развороте протаранил троллейбус

Источник материала: Tut.by

Утром на Румлевском проспекте грузовик врезался в троллейбус, движение было затруднено, сообщили в ГАИ.





По информации инспекторов, около 08.40 57-летний водитель МАЗа решил развернуться в разрыве и не заметил троллейбус, который отъехал от остановки. В результате произошло столкновение.

В аварии ушибы получила 56-летняя пассажирка троллейбуса. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.