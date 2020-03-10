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В Гродно МАЗ при развороте протаранил троллейбус
Источник материала: Tut.by
Утром на Румлевском проспекте грузовик врезался в троллейбус, движение было затруднено,
По информации инспекторов, около 08.40 57-летний водитель МАЗа решил развернуться в разрыве и не заметил троллейбус, который отъехал от остановки. В результате произошло столкновение.
В аварии ушибы получила 56-летняя пассажирка троллейбуса. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
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В аварии ушибы получила 56-летняя пассажирка троллейбуса. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
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