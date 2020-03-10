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Лариса Гринько: «Мама хотела, чтобы я была учительницей, и предел мечтаний, чтобы я ещё была директором школы»
Источник материала: СТВ
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Лариса Гринько, телеведущая:
Скорее всего, я бы что-то писала, журналистикой, может быть, исследовала литературу. Между тем, я, всё-таки, даже поступила в аспирантуру и сдала кандидатские минимумы, а потом появились дети и они стали моими лучшими плодами.
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Лариса Гринько: «Мама хотела, чтобы я была учительницей, и предел мечтаний, чтобы я ещё была директором школы»
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Лариса Гринько: «В прошлом журналистика, может быть, была более влиятельной,...
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