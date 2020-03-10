ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лариса Гринько: «Мама хотела, чтобы я была учительницей, и предел мечтаний, чтобы я ещё была директором школы»

10.03.2020 15:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Лариса Гринько: «В прошлом журналистика, может быть, была более влиятельной, потому что это была профессия избранных»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Могли бы Вы представить свою жизнь без большого экрана? Если да, то как могла бы сложиться Ваша судьба?

Лариса Гринько, телеведущая:
История же не терпит сослагательного наклонения: как бы, что бы. Наверное, как бы, не пропала. Мама моя хотела, чтобы я была учительницей, и предел мечтаний, чтобы я ещё была директором школы.

У меня была попытка попробовать себя на педагогической стезе, но когда я пришла на педагогическую практику, учась в университете, мне показалось, что я никогда не справлюсь с этой агрессивной молодой энергией. И поэтому я сказала: «Нет». Педагога во мне найти очень сложно. 

Скорее всего, я бы что-то писала, журналистикой, может быть, исследовала литературу. Между тем, я, всё-таки, даже поступила в аспирантуру и сдала кандидатские минимумы, а потом появились дети и они стали моими лучшими плодами.

Лариса Гринько: «Мама хотела, чтобы я была учительницей, и предел мечтаний, чтобы я ещё была директором школы»

Люди в материале: Лариса Гринько

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Лариса Гринько: «В прошлом журналистика, может быть, была более влиятельной,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин приехал в Думу обсудить обнуление своих сроков. И поддержал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика