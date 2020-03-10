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Трамп отказался ехать в Москву на 9 мая
10.03.2020 15:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: utro.ru
Вашингтон проинформировал Москву о том, что президент США не примет участие в торжествах по случаю 75-летия победы над фашизмом.
Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков, пишет
Россия пригласила на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы лидеров многих иностранных государств. Получил приглашение и Александр Лукашенко.
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Вашингтон проинформировал Москву о том, что президент США не примет участие в торжествах по случаю 75-летия победы над фашизмом.
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