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Трамп отказался ехать в Москву на 9 мая

10.03.2020 15:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: utro.ru

Вашингтон проинформировал Москву о том, что президент США не примет участие в торжествах по случаю 75-летия победы над фашизмом.

Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков, пишет «Коммерсантъ». Пока нет конкретной официалдьной информации о том, кто будет представлять США на торжествах.

Россия пригласила на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы лидеров многих иностранных государств. Получил приглашение и Александр Лукашенко.

 
 
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Вашингтон проинформировал Москву о том, что президент США не примет участие в торжествах по случаю 75-летия победы над фашизмом.
 
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