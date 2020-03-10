Трамп отказался ехать в Москву на 9 мая

Источник материала: Ежедневник

фото: utro.ru

Вашингтон проинформировал Москву о том, что президент США не примет участие в торжествах по случаю 75-летия победы над фашизмом.

Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков, пишет «Коммерсантъ» . Пока нет конкретной официалдьной информации о том, кто будет представлять США на торжествах.

Россия пригласила на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы лидеров многих иностранных государств. Получил приглашение и Александр Лукашенко.