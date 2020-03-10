Из-за коронавируса во всей Италии объявлен карантин. Что сейчас происходит в стране?

Источник материала: СТВ

Новости Италии. Из-за коронавируса Италия распространила карантин на территорию всей страны. Он продлится до 3 апреля.

Об этом сообщило правительство Италии. По стране можно передвигаться только для лечения, работы и в экстренных ситуациях. Запрещены массовые мероприятия, будет усилен контроль на границе.





Ранее карантин был объявлен в северной части Италии – именно здесь были выявлены большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее телеканалу СТВ о ситуации с коронавирусом сообщала жительница города Лано.

По словам Екатерины Колевой, каратин был объявлен с 4 марта. «Закрыты все учебные учреждения – это детские сады, школы».





Премьер-министр Италии сказал, что из-за распространения заболевания привычки жителей страны должны измениться. «Каждый должен чем-то пожертвовать ради всеобщего здоровья», – отметил Джузеппе Конте.

Число заболевших коронавирусом в Италии превысило 9 тысяч человек, скончались 463 пациента.