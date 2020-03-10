Совет директоров клубов ФХБ выбрал нового главу

Коллегиальное решение членов Совета, в который входят все руководители белорусских клубов, отразило то значение, которое играет ХК «Динамо-Минск» в отечественном хоккее, системообразующую роль минского клуба. Соответственно, полностью логичным было выдвижение генерального директора «зубров» в главы Совета.





Дмитрий Басков будет представлять интересы белорусских клубов в Исполнительном комитете Федерации хоккея Беларуси, доводить до членов Исполкома те предложения, которые в совещательном режиме выдвинет Совет.





При утверждении Дмитрия Юрьевича звучали аргументы о том, что ХК «Динамо-Минск» заинтересован в развитии отечественного чемпионата, который должен стать надежным кадровым резервом белорусского клуба в КХЛ и национальной сборной.





Вместе с тем, «Динамо» не принимает участие в «Париматч-Экстралиге», что позволит руководителю главного клуба страны придерживаться нейтралитета при рассмотрении спорных вопросов, касающихся белорусского чемпионата, сообщает официальный сайт ФХРБ.