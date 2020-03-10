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В Италии заключённые требуют амнистии и устраивают погромы. Люди боятся заразиться коронавирусом

10.03.2020 15:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. В Италии, где вспышка коронавируса набирает обороты, начались тюремные бунты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате беспорядков погибли шесть человек.

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В Италии заключённые требуют амнистии и устраивают погромы. Люди боятся заразиться коронавирусом

Причина агрессии и недовольства заключенных – временный запрет на посещения родственников из-за распространения COVID-19. Преступники, отбывающие наказание, считают это нарушением их прав и устраивают погромы. Кроме того, многие потребовали амнистии, поскольку боятся заразиться опасным вирусом. Протесты, в ходе которых пострадали десятки человек, прошли уже в 27 тюрьмах страны.

В Италии заключённые требуют амнистии и устраивают погромы. Люди боятся заразиться коронавирусом

В Италии заключённые требуют амнистии и устраивают погромы. Люди боятся заразиться коронавирусом

Люди в материале: нет

 
 
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Новости Италии. В Италии, где вспышка коронавируса набирает обороты, начались тюремные бунты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате...
 
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