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В Минске пройдет крутой фестиваль для профессионалов в музыкальной индустрии
Источник материала: Tut.by
Международный
В шестой раз профессиональный музыкальный форум соберет активных игроков концертного рынка: организаторов концертов и фестивалей, артистов и их менеджмент, представителей билетных компаний, концертных площадок, лейблов, звукозаписывающих студий, блогеров, СМИ, PR- и SMM-специалистов.
Colisium позволит экспертам индустрии обменяться опытом, поучаствовать в дискуссиях и провести деловые встречи, а начинающим игрокам узнать о комплексном продвижении артиста, наладить новые партнерские связи и получить ответы на самые волнующие вопросы. В рамках форума будут затронуты следующие темы:
У музыкантов будет две возможности показать свое творчество профессионалам музыкальной индустрии. Во-первых, Listening Room — публичное прослушивание одного трека артиста с комментариями генерального директора Universal Music Russia Дмитрия Коннова. Во-вторых, шоукейс-фестиваль Perestroika — всего 10 артистов смогут выступить со своим лучшим материалом перед экспертным советом и зрителями.
В фестивале примут участие 10 артистов шоукейс-фестиваля, здесь будут 20+ часов эксклюзивного контента, 30+ спикеров форума и 250+ участников форума. Билеты — уже в продаже.
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Международный музыкальный форум Colisium и шоукейс-фестиваль Perestroika пройдут 18 и 19 марта в минском отеле Renaissance.
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