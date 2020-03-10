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В Минске пройдет крутой фестиваль для профессионалов в музыкальной индустрии

10.03.2020 15:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международный музыкальный форум Colisium и шоукейс-фестиваль Perestroika пройдут 18 и 19 марта в минском отеле Renaissance.


Фото: pixabay.com

В шестой раз профессиональный музыкальный форум соберет активных игроков концертного рынка: организаторов концертов и фестивалей, артистов и их менеджмент, представителей билетных компаний, концертных площадок, лейблов, звукозаписывающих студий, блогеров, СМИ, PR- и SMM-специалистов.

Colisium позволит экспертам индустрии обменяться опытом, поучаствовать в дискуссиях и провести деловые встречи, а начинающим игрокам узнать о комплексном продвижении артиста, наладить новые партнерские связи и получить ответы на самые волнующие вопросы. В рамках форума будут затронуты следующие темы:

  • Цифровое издание музыки. Кейсы компании Universal Music Russia
  • «Комплексное продвижение артиста»: соцсети и не только
  • Авторское право. Кейсы работы в Youtube
  • «Технологии во благо»: сервисы и инструменты, помогающие в продвижении творчества
  • «Гастроли в плюс»: грамотное построение тура
  • Страхование концертов: управление рисками
  • «Кадры решают»: профессиональное образование в сфере музыкальной и событийной индустрии
  • Сила спецпроектов, или Как качественный PR поможет в продаже билетов на мероприятие
  • «Сегодня, завтра, послезавтра в мире билетных технологий»
  • Фестивали — растущий сегмент рынка. Как создать свой успешный фестиваль?
  • Сила бренда «белорусская электроника»

У музыкантов будет две возможности показать свое творчество профессионалам музыкальной индустрии. Во-первых, Listening Room — публичное прослушивание одного трека артиста с комментариями генерального директора Universal Music Russia Дмитрия Коннова. Во-вторых, шоукейс-фестиваль Perestroika — всего 10 артистов смогут выступить со своим лучшим материалом перед экспертным советом и зрителями.

В фестивале примут участие 10 артистов шоукейс-фестиваля, здесь будут 20+ часов эксклюзивного контента, 30+ спикеров форума и 250+ участников форума. Билеты — уже в продаже.

Когда: 18 и 19 марта, 12.00 — 23.00
Где: отель «Ренессанс» (пр-т Дзержинского, 1Е)
Сколько: от 32,83 рубля, через шесть дней билеты подорожают

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Международный музыкальный форум Colisium и шоукейс-фестиваль Perestroika пройдут 18 и 19 марта в минском отеле Renaissance.
 
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