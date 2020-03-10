«Я хочу больше чем половину». Адвокат отвечает читательнице, которая не может поделить жилье с бывшим мужем

Источник материала: Tut.by

Разойтись с мужем по-хорошему у нашей читательницы не получилось: разделить квартиру без похода в суд он отказывается уже полтора года. Автор письма пишет, что ситуация начала ее раздражать, и раз бывший супруг не хочет вести себя по-человечески, почему бы не забрать у него больше чем половину жилья? Женщина предполагает, что у нее для этого есть все основания. Но что скажет адвокат?

Напоминаем, что вы также можете рассказать нам о своей проблеме и получить консультацию адвоката в режиме онлайн. Для этого максимально подробно расскажите о том, что с вами случилось, и отправьте письмо в редакцию по адресу lina@tutby.com

— Мы с мужем построили квартиру, для этого в свое время брали кредит, который до сих пор не выплачен. Скажу как есть: замуж я выходила без любви, по дурацкой этой системе, что в семье, мол, важно, чтобы мужчина любил, а женщина — как получится. Молодая была, глупая, а нужный мужчина никак не встречался. А что муж меня любил и даже сейчас любит — тут сомнений нет.





Но после всех лет брака и мучительных попыток привыкнуть я в конечном итоге встретила свою настоящую любовь. Мужу я изменила. В подробности вдаваться не буду, но ни о чем не жалею: я, можно сказать, в принципе только сейчас зажила. Но по морально-этическим соображениям из квартиры после развода я выехала, бывший муж до сих пор живет там один.

Стратегически это, видимо, было плохим решением, потому что мы уже почти полтора года мусолим, как же мы все-таки поделим квартиру. Для меня наилучший вариант был продать ее и поделить деньги пополам (я узнавала в банке, так можно).

Но моему бывшему сейчас важно все делать мне назло. Заявляет, что квартиру хочет сохранить как память. Мне, если честно, все равно: пусть бы оставлял себе эту квартиру. Да только денег на компенсацию мне у него нет и не будет. Так совпало, что где-то одновременно с нашим разводом его уволили.

Что касается меня, то я сама зарабатываю с 18 лет, и зарабатываю хорошо. Но денег на компенсацию нет и у меня. Поэтому, почитав ваши статьи и не только, я поняла, что мне выгоднее всего продать квартиру и забрать свою долю денег. Плюс я хочу как можно скорее все отношения с бывшим мужем прекратить, так как его поведение и идея-фикс, что я к нему вернусь, меня настораживают.





Полтора года мне хватило, чтобы понять, что без суда нам не разобраться, я больше с ним ничего обсуждать не буду. Ну и поскольку я уже все равно иду в суд, то хочу спросить вот что.

Мы договаривались так: бывший муж платит коммуналку всю, потому что живет в квартире. А я плачу кредит. Получается, что я платила больше, но с учетом того, что он сидел без работы, а я реально чувствовала себя виноватой по отношению к нему, решила, что вот так помогу ему на первых порах. Но на первых порах — это не полтора года. Это раз. Решать со мной вопрос по квартире по-хорошему он не хочет — это два.

Вот меня и интересует, могу ли я теперь запросить у суда больше половины квартиры? Я же все-таки одна кредит платила почти 1,5 года, и у меня все квитанции сохранились.

Комментарий адвоката:

Татьяна Семешко, адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; Телефоны: +375 (33) 688 66 36, +375 (29) 388 66 36, +375 (25) 688 66 36, 8 (017) 399 66 36

— В своем письме вы пишете, что квартира была приобретена вами и бывшим супругом в период брака, в связи с чем это имущество — ваша с ним общая собственность.

Далее, по общему правилу, при разделе совместно нажитого в период брака имущества каждый из супругов (бывших супругов) вправе претендовать на ½ доли в нем.

Справочно: в соответствии с ч.1 ст. 24 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС Республики Беларусь), в случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли признаются равными, если иное не предусмотрено брачным договором.

В своем письме о брачном договоре вы не упоминаете. Поэтому исходим из того, что подобного соглашения между вами и бывшим супругом нет, а значит, на вас распространяется общее правило о равенстве долей в совместной собственности.

Следовательно, вы однозначно вправе претендовать на признание за вами права на половину квартиры. Поскольку договориться с бывшим супругом по этому вопросу невозможно, то единственная возможность для вас защитить свои имущественные права — обратиться в суд.

Вы спрашиваете: «Могу ли я теперь запросить у суда больше половины квартиры?».

Теоретически это возможно.

Следует знать: если расчет за кредит и по другим денежным обязательствам за жилое помещение произвел один из супругов после распада семьи из собственных средств, суд вправе удовлетворить его требования об увеличении доли в праве собственности на жилое помещение (п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26.03.2003 года № 2 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с правом собственности на жилые помещения»).

Важно: однако это возможно только при наличии доказательств того, что второй супруг умышленно уклонялся от расчетов по этим обязательствам. Данное правило прямо закреплено в п. 14 того же постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26.03.2003 года № 2.

Обратите особое внимание: закон не устанавливает обязательного требования о том, что доля в праве собственности на жилое помещение одного из супругов может быть увеличена только при наличии письменных доказательств уклонения второго супруга от расчетов по погашению соответствующего кредита на строительство жилья.





Однако, как показывает судебная практика, в спорных ситуациях, когда супруг (бывший супруг), который не участвовал в погашении кредита, не признает факт собственного уклонения и не согласен на увеличение доли второго супруга, шансы на выигрыш дела без письменных доказательств сводятся к нулю.

На заметку: в вашем случае подобным доказательством могло бы стать, например, письменное уведомление супруга (бывшего супруга) о необходимости его участия в погашении кредита, а также о том, что в случае, если он не будет наравне с вами принимать участие в выполнении соответствующих обязательств перед банком, вы воспользуетесь своим правом и поставите вопрос об увеличении вашей доли в квартире пропорционально произведенным платежам.

Однако из вашего письма ясно, что после расторжения брака подобного уведомления вы бывшему супругу не направляли, а он его, соответственно, не получал. Вероятно, у вас отсутствуют и другие письменные доказательства уклонения вашего бывшего супруга от участия в погашении кредита.

Исходя из практики адвокатов нашего бюро отмечу, что при таких обстоятельствах перспектива доказать факт умышленного уклонения от расчетов по кредиту крайне мала. С высокой долей вероятности суд откажет вам в удовлетворении соответствующего искового требования.

Однако обращаю ваше внимание, что закон предоставляет вам право требовать от бывшего супруга выплаты в вашу пользу ½ доли внесенных вами плат в счет погашения задолженности по кредиту за весь период времени как минимум после расторжения брака. Как максимум период может быть еще большим: с момента прекращения ведения вами общего хозяйства (при условии, что это событие наступило раньше расторжения брака между вами). При предоставлении вами дополнительной информации этот вопрос можно будет проработать более детально.

Вы также имеете право насчитать проценты за пользование чужими денежными средствами — на соответствующие суммы, которые вам должен бывший супруг, что позволит «осовременить» их.

Учитывайте, что это требование также следует оплачивать государственной пошлиной. Поэтому рекомендую предпринять шаги для мирного урегулирования спора. В случае отказа противоположной стороны сделать это разрешать возникший спор придется в судебном порядке.





На заметку: вопросы, касающиеся взыскания с бывшего супруга задолженности в схожей ситуации подробно рассматривались в статье «Как вернуть деньги, которые мне должен бывший муж?: адвокат комментирует письмо читательницы» .

Мой личный совет: в вашей ситуации есть ряд подводных камней и незначительных деталей, которые в итоге могут предопределить такой исход дела, который не вполне совпадает с вашими ожиданиями.

В частности, вы не скрываете, что после расторжения брака согласовали с бывшим супругом, что он не будет участвовать в погашении кредита. Однако была ли зафиксирована эта договоренность и если да, то каким образом — ответы на эти вопросы, безусловно, влияют на правильность моей консультации.

Кроме того, нужно учитывать, что на протяжении всего периода после расторжения брака ваш бывший супруг оплачивал коммунальные платежи за квартиру. Несмотря на то, что вы в квартире не проживали, на вас наравне с бывшим супругом возложена обязанность по оплате целого ряда жилищно-коммунальных услуг. Теоретически противоположная сторона спора вправе предъявить к вам встречный иск, взыскать с вас половину расходов, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.

Вам важно детально проработать сложившуюся ситуацию, возможные варианты развития событий, свои шансы по каждому направлению и только после этого принимать решение о том, заявлять исковые требования или выработать внесудебный взаимовыгодный вариант разрешения спора.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката для получения индивидуальной консультации и при необходимости — оказания иной необходимой юридической помощи.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции, заявления, запросы, ходатайства и т.д. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в различных государственных органах, иных организациях и перед третьими лицами.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 ГПК Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.