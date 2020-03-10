Сними ролик и выиграй 1000 рублей. Национальный банк объявляет о старте конкурса видеоблогеров «Деньги имеют значение»

Источник материала: Вороновская газета





В этом году для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик, в котором будет раскрыта тема цифровой безопасности личных финансов. Рекомендуемая продолжительность видеоролика – 3 минуты.

Заявку на участие в конкурсе, а также свою конкурсную работу (ссылку на видеоролик либо сам видеоролик) необходимо до 16 марта 2020 года направить на электронный адрес konkurs@nbrb.by с пометкой ”Деньги имеют значение“. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 27 марта 2020 года.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 7 лет до 12 лет, от 13 лет до 17 лет, от 18 лет до 31 года. В нем могут принять участие (как индивидуально, так и в составе коллективов) граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь.

Главный приз в каждой возрастной категории – денежная премия в размере 1 000 белорусских рублей. Также денежными премиями в каждой из возрастных категорий будут отмечены работы, занявшие второе и третье место, – 700 и 500 белорусских рублей соответственно. Кроме того, жюри конкурса имеет право учреждать дополнительные призы в отдельных номинациях.

Подробная информация о конкурсе (сроки и порядок его проведения, требования, предъявляемые к участникам и их конкурсным работам, и др.) размещена на Едином интернет-портале финансовой грамотности населения http://konkurs.fingramota.by/2020konkurs/ .

Конкурс видеоблогеров ”Деньги имеют значение“ приурочен к проведению в Республике Беларусь Недели финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week), которая в этом году пройдет с 23 по 29 марта. Впервые конкурс был проведен в 2018 году, на нем было представлено более 260 работ со всех регионов Беларуси. В 2019 году количество присланных работ выросло до 417.

Положение о проведении конкурса видеоблогеров ”Деньги имеют значение“