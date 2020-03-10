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Нефть «отыграла» 10 процентов в цене после резкого обвала
10.03.2020 16:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: 3mv.ru
Цена на майские фьючерсы средиземноморской нефти марки Brent перевалила за 38 долларов во время торгов на Интерконтинентальной бирже ICE.
После резкого падения цен на нефть из-за срыва сделки ОПЕК+ 6 марта нефть стала стремительно дешеветь. Однако уже 10 марта цены стали подниматься.
Глава российского Минэнерго Александр Новак предположил, что нефтяные котировки восстановятся в течение нескольких месяцев, пишет
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Цена на майские фьючерсы средиземноморской нефти марки Brent перевалила за 38 долларов во время торгов на Интерконтинентальной бирже ICE.
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