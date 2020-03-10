Проверили, подорожали ли популярные в Беларуси смартфоны после роста курса доллара и евро

Источник материала: Tut.by

9 марта в Беларуси взлетели курсы доллара и евро — некоторые по привычке рванулись в обменники за иностранной валютой, другие задумались о приобретении техники и электроники. О том, что в ближайшее время будет происходить с ценами на импортные товары, TUT.BY уже рассказывал в отдельном материале . А сегодня на примере нескольких популярных в Беларуси смартфонов проверим, успела ли подняться их цена.



Фото: burst.shopify.com

Чуть больше месяца назад, когда курс еще был более и менее стабилен, 42.TUT.BY сравнивал цены популярных в Беларуси бюджетных смартфонов. Информация о цене гаджетов по месяцам и годам в отрытом доступе также есть здесь . Эти данные и возьмем за основу.



На фото Galaxy A50

Бестселлер Samsung Galaxy A50 (64 ГБ памяти) еще в начале февраля продавался в интернет-магазинах от 465 рублей. Сейчас его минимальная цена составляет 480−490 рублей. Получается, что смартфон за месяц подорожал примерно на 5,4%.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6/64 ГБ) в феврале оценивался в среднем в 526 рублей. На момент написания заметки в нашем каталоге меньше, чем за 563 рубля, устройство не предлагалось. Разница в цене — плюс 7%.

А вот Honor 9X , пусть и незначительно, но даже немного подешевел. Цена устройства с 4/128 ГБ памяти в феврале в Сети равнялась около 510 рублей. Сегодня точной такой же аппарат получится приобрести от 495 рублей. Таким образом, цена снизилась на 2,9%.

Такая же история и с Huawei P30 Lite . В начале февраля его в интернет-магазинах продавали от 480 рублей, а сейчас — от 475 рублей. Разница, мягко говоря, незначительная — около 1%.



На фото Galaxy Note10+

Ради интереса проверим и парочку смартфонов более высокого класса. Так, iPhone 11 (64 ГБ) около месяца назад стоил примерно 1770 рублей. Сегодня меньше, чем за 1870−1920 рублей, купить устройство в Сети вряд ли удастся. Получается, цена возросла как минимум на 5,6%.

Впрочем, других аппаратов — например, Samsung Galaxy Note10+ и Huawei P30 Pro — существенное поднятие цен пока не затронуло. По нашим расчетам, они либо вообще не изменились в стоимости, либо даже чуть подешевели. Тот же Galaxy Note10+ продается дешевле в среднем на 3,4%.

В целом, ситуация существенно не изменилась — во всяком случае, если сравнивать с февралем. Складывается впечатление, что цена аппаратов могла измениться подобным образом и без скачков курса иностранной валюты. Предположим, что все из-за того, что большинство продавцов еще продают устройства, которые успели привезти в страну до существенного изменения курса доллара и евро.

Впрочем, никто не гарантирует, что это не изменится. В крупном онлайн-гипермаркете 21vek.by журналистам TUT.BY ранее ответили , что «если курс доллара задержится на текущем уровне или продолжит свой рост, на следующие партии определенных импортных товаров цена может измениться».