ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проверили, подорожали ли популярные в Беларуси смартфоны после роста курса доллара и евро

10.03.2020 16:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

9 марта в Беларуси взлетели курсы доллара и евро — некоторые по привычке рванулись в обменники за иностранной валютой, другие задумались о приобретении техники и электроники. О том, что в ближайшее время будет происходить с ценами на импортные товары, TUT.BY уже рассказывал в отдельном материале. А сегодня на примере нескольких популярных в Беларуси смартфонов проверим, успела ли подняться их цена.


Фото: burst.shopify.com

Чуть больше месяца назад, когда курс еще был более и менее стабилен, 42.TUT.BY сравнивал цены популярных в Беларуси бюджетных смартфонов. Информация о цене гаджетов по месяцам и годам в отрытом доступе также есть здесь. Эти данные и возьмем за основу.


На фото Galaxy A50

Бестселлер Samsung Galaxy A50 (64 ГБ памяти) еще в начале февраля продавался в интернет-магазинах от 465 рублей. Сейчас его минимальная цена составляет 480−490 рублей. Получается, что смартфон за месяц подорожал примерно на 5,4%.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6/64 ГБ) в феврале оценивался в среднем в 526 рублей. На момент написания заметки в нашем каталоге меньше, чем за 563 рубля, устройство не предлагалось. Разница в цене — плюс 7%.

А вот Honor 9X, пусть и незначительно, но даже немного подешевел. Цена устройства с 4/128 ГБ памяти в феврале в Сети равнялась около 510 рублей. Сегодня точной такой же аппарат получится приобрести от 495 рублей. Таким образом, цена снизилась на 2,9%.

Такая же история и с Huawei P30 Lite. В начале февраля его в интернет-магазинах продавали от 480 рублей, а сейчас — от 475 рублей. Разница, мягко говоря, незначительная — около 1%.


На фото Galaxy Note10+

Ради интереса проверим и парочку смартфонов более высокого класса. Так, iPhone 11 (64 ГБ) около месяца назад стоил примерно 1770 рублей. Сегодня меньше, чем за 1870−1920 рублей, купить устройство в Сети вряд ли удастся. Получается, цена возросла как минимум на 5,6%.

Впрочем, других аппаратов — например, Samsung Galaxy Note10+ и Huawei P30 Pro — существенное поднятие цен пока не затронуло. По нашим расчетам, они либо вообще не изменились в стоимости, либо даже чуть подешевели. Тот же Galaxy Note10+ продается дешевле в среднем на 3,4%.

В целом, ситуация существенно не изменилась — во всяком случае, если сравнивать с февралем. Складывается впечатление, что цена аппаратов могла измениться подобным образом и без скачков курса иностранной валюты. Предположим, что все из-за того, что большинство продавцов еще продают устройства, которые успели привезти в страну до существенного изменения курса доллара и евро.

Впрочем, никто не гарантирует, что это не изменится. В крупном онлайн-гипермаркете 21vek.by журналистам TUT.BY ранее ответили, что «если курс доллара задержится на текущем уровне или продолжит свой рост, на следующие партии определенных импортных товаров цена может измениться».

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целом, ситуация существенно не изменилась - во всяком случае, если сравнивать с февралем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нефть «отыграла» 10 процентов в цене после резкого обвала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика