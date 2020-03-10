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В Ухане закрылся последний временный госпиталь для пациентов, заражённых коронавирусом

10.03.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В китайском Ухане закрылся последний временный госпиталь для пациентов с пневмонией нового типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закрываются границы, отменяются спектакли, рейсы и соревнования. Как коронавирус изменил нашу жизнь

Все инфицированные успешно излечились и выписались из больниц. По последним данным, число зараженных в Китае составило 80 тысяч 754 человека. Из них почти 60 тысяч смогли победить болезнь.

В Ухане закрылся последний временный госпиталь для пациентов, заражённых коронавирусом

В Ухане закрылся последний временный госпиталь для пациентов, заражённых коронавирусом

В Ухане закрылся последний временный госпиталь для пациентов, заражённых коронавирусом

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Новости Китая. В китайском Ухане закрылся последний временный госпиталь для пациентов с пневмонией нового типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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