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В Ухане закрылся последний временный госпиталь для пациентов, заражённых коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В китайском Ухане закрылся последний временный госпиталь для пациентов с пневмонией нового типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все инфицированные успешно излечились и выписались из больниц. По последним данным, число зараженных в Китае составило 80 тысяч 754 человека. Из них почти 60 тысяч смогли победить болезнь.
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Новости Китая. В китайском Ухане закрылся последний временный госпиталь для пациентов с пневмонией нового типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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