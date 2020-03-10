В Ухане закрылся последний временный госпиталь для пациентов, заражённых коронавирусом

Источник материала: СТВ

Новости Китая. В китайском Ухане закрылся последний временный госпиталь для пациентов с пневмонией нового типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Все инфицированные успешно излечились и выписались из больниц. По последним данным, число зараженных в Китае составило 80 тысяч 754 человека. Из них почти 60 тысяч смогли победить болезнь.











