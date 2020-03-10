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Нотариусы проконсультируют бесплатно
10.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
13 марта 2020 года в нотариальной конторе Вороновского района будет проведена акция по бесплатному консультированию населения, приуроченная ко Дню Конституции Республики Беларусь, в рамках которой можно будет получить бесплатную консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариусов в том числе оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, купле-продаже, дарению недвижимости и совершению исполнительных надписей.
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13 марта 2020 года в нотариальной конторе Вороновского района будет проведена акция по бесплатному консультированию населения, приуроченная ко Дню Конституции...
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