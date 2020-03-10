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Польша ввела бесплатные визы для молодых граждан Беларуси

10.03.2020 14:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Польша ввела бесплатные визы для молодых граждан Беларуси
Фото из открытых источников

Как сообщили “АиФ” в Посольстве Польши в Беларуси, с 29 февраля 2020 года от уплаты за прием и рассмотрение визовых анкет на получение шенгенских виз в польских консульских учреждениях на территории Беларуси осовобождаются дети в возрасте от 6 до 18 лет и молодежь в возрасте до 25 лет, которая принимает участие в семинарах, конференциях, спортивных, культурных или образовательных мероприятиях, организованных некоммерческими организациями. Нулевая тарифная ставка консульского сбора действует исключительно на территории Республики Беларусь до 31 декабря 2020 г.

Польша ввела бесплатные визы для молодых граждан Беларуси Визы временно по 80 евро. Но стало ли проще их получить

Соответствующее постановление подписал министр иностранных дел Республики Польша, не дожидаясь вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима для граждан Беларуси.

Напомним: 8 января Беларусь и ЕС подписали Соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии. Это позволит понизить стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси до 35 евро. Однако такая цена начнет действовать, возможно, к началу лета. И поскольку с 2 февраля вступил в силу  новый Визовый кодекс, пока за визы белорусы платят 80 евро.

 
 
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От уплаты осовобождаются дети в возрасте от 6 до 18 лет и молодежь в возрасте до 25 лет, которая принимает участие в семинарах, конференциях, спортивных, культурных...
 
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