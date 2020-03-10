|
А вы видели, как подлодка всплывает из-подо льда? Такое сняли в Арктике - вот, как это выглядит
Источник материала: Tut.by
Недалеко от острова Земля Александры в Арктике, на котором находится военная база Минобороны России «Арктический Трилистник», сняли на видео всплытие американской атомной подводной лодки USS Toledo. Субмарина прибыла в Арктику для участия в учениях ICEX 2020 и поднялась на поверхность, пробив слой льда. Посмотрите, как это происходило.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подлодка ВМС США всплыла недалеко от базы Минобороны России в Арктике.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)