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А вы видели, как подлодка всплывает из-подо льда? Такое сняли в Арктике - вот, как это выглядит

10.03.2020 16:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недалеко от острова Земля Александры в Арктике, на котором находится военная база Минобороны России «Арктический Трилистник», сняли на видео всплытие американской атомной подводной лодки USS Toledo. Субмарина прибыла в Арктику для участия в учениях ICEX 2020 и поднялась на поверхность, пробив слой льда. Посмотрите, как это происходило.

 
 
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Подлодка ВМС США всплыла недалеко от базы Минобороны России в Арктике.
 
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