А вы видели, как подлодка всплывает из-подо льда? Такое сняли в Арктике - вот, как это выглядит

Источник материала: Tut.by

Недалеко от острова Земля Александры в Арктике, на котором находится военная база Минобороны России «Арктический Трилистник», сняли на видео всплытие американской атомной подводной лодки USS Toledo. Субмарина прибыла в Арктику для участия в учениях ICEX 2020 и поднялась на поверхность, пробив слой льда. Посмотрите, как это происходило.