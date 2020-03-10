В Британии ищут людей, готовых добровольно заразиться коронавирусом. Им заплатят по 4600 долларов

Источник материала: Tut.by

В Великобритании ищут 24 волонтеров, готовых специально заразиться коронавирусом. После заражения им введут экспериментальное лекарство и две недели будут наблюдать за их состоянием. За это волонтеры получат по 3500 фунтов (около 4600 долларов), сообщает Daily Mail.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Добровольцев, которые решатся заболеть коронавирусом, заразят одним из двух его более слабых штаммов — 0C43 и 229E. После этого им введут препарат, разработкой которого занималась компания Hvivo, и оставят под наблюдением на две недели. Все это время волонтеры будут находиться в специальной лаборатории в Лондоне, соблюдать определенную диету, не заниматься физической активностью и ни с кем не контактировать. За такой эксперимент фармацевтическая компания заплатит каждому по 3500 фунтов (около 4600 долларов).

Сейчас в разработке находятся 35 вакцин от коронавируса. По данным на 10 марта, с начала эпидемии в Китае заболели 80 754 человека. 3136 из них умерли, 59 897 выздоровели. На второе место в мире по числу заболевших и умерших вышла Италия. В стране зафиксировано более 9 тысяч случаев COVID-19 и 463 смерти от него.