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13 марта 2020 года нотариусы Могилевского нотариального округа проведут бесплатные консультации

10.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

13 марта 2020 г. нотариусы Могилевского нотариального округа участвуют в республиканской акции по бесплатному консультированию граждан, проводимой Белорусской нотариальной палатой и приуроченной к празднованию Дня Конституции Республики Беларусь.

Обратившись в течение рабочего дня в любую нотариальную контору или нотариальное бюро жители Беларуси и гости нашей страны могут получить консультацию по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, удостоверению брачных договоров, отчуждению недвижимости, совершению исполнительных надписей и иным вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.

Целью подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, является обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и правовой грамотности населения.

С адресами и режимами работы нотариальных контор и нотариального бюро Могилевского нотариального округа можно ознакомиться на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».

 
 
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13 марта 2020 г. нотариусы Могилевского нотариального округа участвуют в республиканской акции по бесплатному консультированию граждан, проводимой Белорусской...
 
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