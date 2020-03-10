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В Минске появился коворкинг, защищённый от коронавируса

10.03.2020 16:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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27 февраля Беларусь затронул коронавирус: в стране выявили первый случай заболевания. Сегодня, 10 марта, число заразившихся официально выросло до девяти человек (бр-р-р!), но есть и кое-что приятное – три пациента излечились. При этом легкая паника среди беларусов имеет мысто быть, и многие люди избегают публичных мест, а ИТ-компании переводят сотрудников на удаленку. Узнали, как на коронавирус отреагировал самый большой коворкинг Минска Imaguru Startup HUB.

Сперва оговоримся, что такое Imaguru. Это такой коворкинг на два этажа. От площади Независимости до него идти где-то минут пять. В Imaguru сдают в аренду индивидуальные рабочие места на любой срок: час, день, месяц; а также отдельные офисы для команды на постоянной основе. Цены стартуют от четырех рублей и включают: пространство, WiFi, горячие напитки, печенье и коммунальные расходы. Кстати, беларуское приложение MSQRD, которое позже выкупил Марк Цукерберг для фейсбука, создавалось именно в Imaguru.

После прихода в страну коронавируса Imaguru не закрылся – он все так же функционирует, и, со слов администрации, коворкеров стало даже больше. Каждый день их собирается около сотни человек, а на ивентах – вплоть до десяти тысяч. «Мы и раньше обрабатывали поверхности средствами с дезинфицирующим эффектом, а сейчас дополнительно закупили дезинфектанты, которые используются в медицине для обработки рук и поверхностей, – говорит главный администратор Imaguru Инна Зухри. – Посуда моется при высокой температуре в посудомоечной машине. Полы, горизонтальные поверхности, дверные ручки и столы в местах общего пользования также дополнительно обрабатываются дезинфицирующими средствами. Такая уборка проводится ежедневно».

На входе в коворкинг гостям раздают бутылочки с антисептиком. Для тех, кто тревожится особенно сильно, на кухне есть одноразовая посуда в индивидуальной упаковке. Так что если вы ищете безопасное место, где бы поработать и не отвлекаться на коронавирус, Imaguru подойдет. А подробности ищите по ссылке.

Арт на обложке: Daily Storm.

 
Теги: Минск
 
 
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27 февраля Беларусь затронул коронавирус: в стране выявили первый случай заболевания. Сегодня, 10 марта, число заразившихся официально выросло до девяти человек...
 
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