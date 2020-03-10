В Минске появился коворкинг, защищённый от коронавируса

Источник материала: KYKY

27 февраля Беларусь затронул коронавирус: в стране выявили первый случай заболевания. Сегодня, 10 марта, число заразившихся официально выросло до девяти человек (бр-р-р!), но есть и кое-что приятное – три пациента излечились . При этом легкая паника среди беларусов имеет мысто быть, и многие люди избегают публичных мест, а ИТ-компании переводят сотрудников на удаленку. Узнали, как на коронавирус отреагировал самый большой коворкинг Минска Imaguru Startup HUB .

Сперва оговоримся, что такое Imaguru. Это такой коворкинг на два этажа. От площади Независимости до него идти где-то минут пять. В Imaguru сдают в аренду индивидуальные рабочие места на любой срок: час, день, месяц; а также отдельные офисы для команды на постоянной основе. Цены стартуют от четырех рублей и включают: пространство, WiFi, горячие напитки, печенье и коммунальные расходы. Кстати, беларуское приложение MSQRD, которое позже выкупил Марк Цукерберг для фейсбука, создавалось именно в Imaguru.

После прихода в страну коронавируса Imaguru не закрылся – он все так же функционирует, и, со слов администрации, коворкеров стало даже больше. Каждый день их собирается около сотни человек, а на ивентах – вплоть до десяти тысяч. «Мы и раньше обрабатывали поверхности средствами с дезинфицирующим эффектом, а сейчас дополнительно закупили дезинфектанты, которые используются в медицине для обработки рук и поверхностей, – говорит главный администратор Imaguru Инна Зухри. – Посуда моется при высокой температуре в посудомоечной машине. Полы, горизонтальные поверхности, дверные ручки и столы в местах общего пользования также дополнительно обрабатываются дезинфицирующими средствами. Такая уборка проводится ежедневно».

На входе в коворкинг гостям раздают бутылочки с антисептиком. Для тех, кто тревожится особенно сильно, на кухне есть одноразовая посуда в индивидуальной упаковке. Так что если вы ищете безопасное место, где бы поработать и не отвлекаться на коронавирус, Imaguru подойдет. А подробности ищите по ссылке .

Арт на обложке: Daily Storm.