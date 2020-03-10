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Посмотрите, что на АЗС под Минском творил пьяный водитель Nissan

10.03.2020 16:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минском районе очевидец помог задержать пьяного водителя, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Вечером 9 марта в милицию поступило сообщение о том, что в Минском районе на АЗС явно нетрезвый водитель Nissan совершил ДТП. Сотрудники ГАИ прибыли на место происшествия, где их ожидал очевидец: он достал ключи из замка зажигания и удерживал 62-летнего водителя.

Управлявшего Nissan мужчину отвезли на медосвидетельствование, которое показало, что он сильно пьян — 2,5 промилле алкоголя. Инспекторы составили на нарушителя административные протоколы.

 
 
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Инспекторы составили на нарушителя административные протоколы.
 
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