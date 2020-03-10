Новый квартал индивидуальной застройки появится в пригороде Березы

Источник материала: Виртуальный Брест

В пригороде Березы в ближайшие годы появится новый квартал индивидуальной жилой застройки, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Виталий Михнюк.





Ежегодно в Березовском районе строят до 30 тыс. кв.м жилья, из них более 60% индивидуального. "Береза - город, окруженный сельскохозяйственными землями, газопроводом Ямал - Европа, трассой М1/Е30. Единственное направление для расширения - в сторону Кобрина. Туда и будем развивать город, - отметил Виталий Михнюк. - В двух километрах от Березы находится агрогородок Первомайский, лет через 10 они могут соединиться. Там планируем разработать квартал индивидуальной застройки".

На территории нового квартала разместятся около 120 земельных участков. В этом году начнется разработка проекта, в следующем специалисты уже смогут приступить к подведению необходимых для первичной застройки коммуникаций - дорог, водопровода, электро- и газоснабжения. Ожидается, что в 2022 году желающие смогут получить первые участки для возведения частных домов.

"Ежегодно в районе возводим 2-3 дома. В прошлом году построили 160 квартир, из них 76 получили многодетные семьи. В нынешнем году для этой категории граждан предусмотрено 90 квартир", - заметил зампредседателя райисполкома. Также в Березе появятся две новые многоэтажки: в районе Северного городка и вблизи центральной районной больницы. Еще один дом на 40 квартир построят в Белоозерске.