ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не трогать! Привычка, от которой нужно избавиться для защиты от коронавируса

10.03.2020 17:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: m.fishki.net

Эту привычку очень сложно побороть, потому что мы все делаем это, часто даже не осознавая.

Речь идет о привычки дотрагиваться до лица руками, пишут Медновости. Известно, что коронавирус передается воздушно-капельным путем. При чихании и кашле инфицированного частицы вируса могут оседать на различных поверхностях, которые мы трогаем руками. Если потом дотронуться ими до лица, риск заражения увеличивается.

При сильном желании почесать лицо, потереть нос или поправить очки медики рекомендуют сделать это не пальцами, а салфеткой. Тем, кто носит контактные линзы, рекомендовано подумать о переходе на очки. Если частое касание лица является симптомом компульсивного поведения, стоит поработать над собой. Мячик или другие предметы в руках для снятия стресса помогут отвлечься. Хороший лайфхак - использование мыла с выразительным запахом или лосьона. Когда вы будете автоматических подносить руки к лицу, то резкий запах поможет осознать это и проконтролировать свое поведение. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эту привычку очень сложно побороть, потому что мы все делаем это, часто даже не осознавая.
 
Новости дня
Новости разные
 
На несколько дней перекрывают движение через ж/д переезд по ул. Дворникова. Как пойдёт транспорт?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика