Не трогать! Привычка, от которой нужно избавиться для защиты от коронавируса

Источник материала: Ежедневник

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Эту привычку очень сложно побороть, потому что мы все делаем это, часто даже не осознавая.

Речь идет о привычки дотрагиваться до лица руками, пишут Медновости . Известно, что коронавирус передается воздушно-капельным путем. При чихании и кашле инфицированного частицы вируса могут оседать на различных поверхностях, которые мы трогаем руками. Если потом дотронуться ими до лица, риск заражения увеличивается.

При сильном желании почесать лицо, потереть нос или поправить очки медики рекомендуют сделать это не пальцами, а салфеткой. Тем, кто носит контактные линзы, рекомендовано подумать о переходе на очки. Если частое касание лица является симптомом компульсивного поведения, стоит поработать над собой. Мячик или другие предметы в руках для снятия стресса помогут отвлечься. Хороший лайфхак - использование мыла с выразительным запахом или лосьона. Когда вы будете автоматических подносить руки к лицу, то резкий запах поможет осознать это и проконтролировать свое поведение.