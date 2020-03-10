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Не трогать! Привычка, от которой нужно избавиться для защиты от коронавируса
10.03.2020 17:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: m.fishki.net
Эту привычку очень сложно побороть, потому что мы все делаем это, часто даже не осознавая.
Речь идет о привычки дотрагиваться до лица руками, пишут
При сильном желании почесать лицо, потереть нос или поправить очки медики рекомендуют сделать это не пальцами, а салфеткой. Тем, кто носит контактные линзы, рекомендовано подумать о переходе на очки. Если частое касание лица является симптомом компульсивного поведения, стоит поработать над собой. Мячик или другие предметы в руках для снятия стресса помогут отвлечься. Хороший лайфхак - использование мыла с выразительным запахом или лосьона. Когда вы будете автоматических подносить руки к лицу, то резкий запах поможет осознать это и проконтролировать свое поведение.
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Эту привычку очень сложно побороть, потому что мы все делаем это, часто даже не осознавая.
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