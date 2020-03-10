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Исполнительница главной роли в «Сватах» ушла из сериала
Источник материала: СТВ
Людмила Артемьева покинула актерский состав сериала «Сваты».
Об этом в
Татьяна Кравченко, актриса:
Исполнитель роли Ивана Будько – актер Федор Добронравов – рассказал, что не слышал об уходе Людмилы Артемьевой из проекта, но в последнем отснятом блоке она правда не принимала участия.
Зимние сцены седьмого сезона сериала «Сваты» снимали в феврале под Минском. К своим ролям в сериале вернулись главные персонажи.
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Людмила Артемьева покинула актерский состав сериала «Сваты». Об этом в беседе с «Собеседник.ru» сообщила ее коллега – Татьяна Кравченко. Она отметила, что была...
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