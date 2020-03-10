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Житель Барановичей ушел из дома 15 лет назад и пропал. Его разыскивает милиция

10.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

От мужчины вот уже 15 лет нет вестей.

Житель Барановичей ушел из дома 15 лет назад и пропал. Его разыскивает милиция

Фото: youtube.com

Отдел внутренних дел Брестской области устанавливает местонахождение без вести пропавшего жителя нашего города — Плескоцевича Николая Константиновича (1958 года рождения), рассказали Intex-press в ведомстве.

Известно, что в 2005 году мужчина ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Правоохранители просят тех, кто что-либо знает о его местонахождении сообщить об этом в милицию или по телефону: 48-48-16, 48-47-15.

 
 
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  От мужчины вот уже 15 лет нет вестей. Фото: youtube.com Отдел внутренних дел Брестской области устанавливает местонахождение без вести пропавшего жителя нашего города...
 
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