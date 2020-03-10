Житель Барановичей ушел из дома 15 лет назад и пропал. Его разыскивает милиция

Источник материала: Виртуальный Брест

От мужчины вот уже 15 лет нет вестей.





Фото: youtube.com

Отдел внутренних дел Брестской области устанавливает местонахождение без вести пропавшего жителя нашего города — Плескоцевича Николая Константиновича (1958 года рождения), рассказали Intex-press в ведомстве.

Известно, что в 2005 году мужчина ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Правоохранители просят тех, кто что-либо знает о его местонахождении сообщить об этом в милицию или по телефону: 48-48-16, 48-47-15.