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Житель Барановичей ушел из дома 15 лет назад и пропал. Его разыскивает милиция
10.03.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
От мужчины вот уже 15 лет нет вестей.
Фото: youtube.com
Отдел внутренних дел Брестской области устанавливает местонахождение
Известно, что в 2005 году мужчина ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Правоохранители просят тех, кто что-либо знает о его местонахождении сообщить об этом в милицию или по телефону: 48-48-16, 48-47-15.
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От мужчины вот уже 15 лет нет вестей. Фото: youtube.com Отдел внутренних дел Брестской области устанавливает местонахождение без вести пропавшего жителя нашего города...
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