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В Беларуси уже собирают берёзовый сок

10.03.2020 17:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лесные хозяйства Минщины начали заготовку березового сока почти на три недели раньше, чем обычно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Беларуси уже собирают берёзовый сок

На сроки, очевидно, повлияла аномально теплая зима. Уже собрано 85 тонн полезного напитка. Кстати, первым приступил к заготовке Слуцкий район.

В Беларуси уже собирают берёзовый сок

Пока сок идет не очень быстро, но на следующей неделе специалисты планируют выйти на промышленные масштабы. Цена за литр в лесничествах района составит примерно 25-30 копеек.

В Беларуси уже собирают берёзовый сок

Виктор Мельянцов, мастер Уречского опытно-производственного лесничества:
Заготовку березового сока мы начали два дня назад. Отбираются качественные деревья, у которых хорошо развита крона, стволы чтоб  были неповрежденные.

В Беларуси уже собирают берёзовый сок


Кстати, в 2019 году лесхозы Минщины заготовили более 5 тысяч тонн сока.

Люди в материале: Виктор Мельянцов

 
 
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Новости Беларуси. Лесные хозяйства Минщины начали заготовку березового сока почти на три недели раньше, чем обычно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  На...
 
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