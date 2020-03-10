Владельцы электромобилей в Беларуси могут получить налоговые и другие льготы

Источник материала: Ивьевский край

Владельцы, а в будущем и производители электромобилей в Беларуси могут получить налоговые и другие льготы. Они предусмотрены проектом указа о стимулировании использования этого вида транспорта. Основные положения документа обсуждались сегодня на совещании Главы государства с руководством Совета Министров, сообщил журналистам Первый заместитель Премьер-министра Дмитрий Крутой.





«Мировая практика показывает, что все государства, которые наиболее продвинулись в этой области, тем или иным образом стимулируют приобретение электротранспорта. В первую очередь в части снижения налогов (НДС, инвестиционные вычеты и прочее) и внедрения косвенных стимулов, например, освобождение от налога на участие в дорожном движении, бесплатные парковочные места, использование выделенной для городского транспорта полосы на дороге и другие инициативы. В принципе, Президент их все поддержал. В ближайшее время документ будет доработан, и он станет хорошим стимулом для развития этой сферы», – сказал Первый заместитель Премьер-министра.

В настоящее время в отношении электромобилей в Евразийском экономическом союзе установлена единая ставка таможенной пошлины в 15 %, налог на добавленную стоимость при ввозе физлицами таких авто для личного пользования – 20 %, сообщает БЕЛТА . В готовящемся проекте указа эти ставки будут сведены к нулю.

На совещании также подробно анализировалось, как сработал принятый в июле 2018 года Указ о стимулировании использования электромобилей. Документ содержал меры, направленные в частности на создание зарядной и сервисной инфраструктуры. «Было отмечено, что есть результат в части развития инфраструктуры. Уже появились 250 заправок, которые позволяют подзаряжаться электромобилям на расстояние до 100 км. С учетом введения в этом году еще 150 таких заправочных пунктов мы в первичном приближении на минимальном уровне эту инфраструктуру обеспечиваем», – отметил Первый заместитель Премьер-министра.

По мнению Главы государства, развитие электротранспорта в стране пока не получает должного импульса. А неопределенность с ценой на нефть и соответственно на топливо доказывает, что электротранспорт обладает колоссальным потенциалом. «Задача, которая вытекает из строительства атомной электростанции, – сделать так, чтобы электрическая энергия для автомобилей была дешевле стоимости бензина и дизельного топлива. Тогда люди будут с удовольствием покупать автомобили на электрической тяге», – сказал Александр Лукашенко.