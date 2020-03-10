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«Испытание для всей системы здравоохранения». Белоруске одновременно трансплантировали почку и кохлеарный имплантат
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уникальный опыт. Белорусские врачи первыми в мире провели операцию, которая позволила девушке не выбирать между слухом и почечным здоровьем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время так называемой симультанной (или совместной) операции 23-летней белоруске одномоментно трансплантировали почку и кохлеарный имплантат.
Олег Калачик, руководитель Республиканского центра нефрологии, почечно-заместительной терапии и трансплантации почки:
Смысл в том, что это было своего рода испытание для всей системы здравоохранения, поскольку в лечении этой пациентки было задействовано намного больше специалистов, чем обычно требуется для имплантации либо, например, для трансплантации почки.
Операция длилась 6 часов. Задействовали в ней около трех десятков специалистов Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, а также РНПЦ слуха.
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«Испытание для всей системы здравоохранения». Белоруске одновременно трансплантировали почку и кохлеарный имплантат
Новости Беларуси. Уникальный опыт. Белорусские врачи первыми в мире провели операцию, которая позволила девушке не выбирать между слухом и почечным здоровьем,...
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