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«Испытание для всей системы здравоохранения». Белоруске одновременно трансплантировали почку и кохлеарный имплантат

10.03.2020 16:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уникальный опыт. Белорусские врачи первыми в мире провели операцию, которая позволила девушке не выбирать между слухом и почечным здоровьем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время так называемой симультанной (или совместной) операции 23-летней белоруске одномоментно трансплантировали почку и кохлеарный имплантат.

«Испытание для всей системы здравоохранения». Белоруске одновременно трансплантировали почку и кохлеарный имплантат

«Испытание для всей системы здравоохранения». Белоруске одновременно трансплантировали почку и кохлеарный имплантат

Олег Калачик, руководитель Республиканского центра нефрологии, почечно-заместительной терапии и трансплантации почки:
Те две операции, которые мы выполнили, – кохлеарную имплантацию одновременно с трансплантацией почки – это только вершина той большой работы, которую нужно было сделать для этой пациентки.

Смысл в том, что это было своего рода испытание для всей системы здравоохранения, поскольку в лечении этой пациентки было задействовано намного больше специалистов, чем обычно требуется для имплантации либо, например, для трансплантации почки.

Операция длилась 6 часов. Задействовали в ней около трех десятков специалистов Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, а также РНПЦ слуха.

«Испытание для всей системы здравоохранения». Белоруске одновременно трансплантировали почку и кохлеарный имплантат

«Испытание для всей системы здравоохранения». Белоруске одновременно трансплантировали почку и кохлеарный имплантат

Люди в материале: Олег Калачик

 
 
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Новости Беларуси. Уникальный опыт. Белорусские врачи первыми в мире провели операцию, которая позволила девушке не выбирать между слухом и почечным здоровьем,...
 
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