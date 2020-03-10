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Обнулили сроки. Путин сможет избираться снова согласно поправкам в Конституцию

10.03.2020 16:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ptzgovorit.ru

Госдума приняла поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков. Если 22 апреля поправки будут одобрены на общероссийском референдуме, Путин получит возможность снова участвовать в выборах.

Предложение о поправке внесла в парламент депутат «Единой России» Валентина Терешкова, сообщает Интерфакс.

Согласно этой поправке, ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".

Таким образом, действующий президент России получает право после вступления в силу новой Конституции снова избираться на пост главы государства.

Сама Терешкова заявила, что не знает, воспользуется ли поправкой Путин, однако указала на важность такой возможности в силу «мощнейшего авторитета» президента и его роли как «стабилизирующего фактора» для общества.

"Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение, такую поправку. Скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года", - так прокомментировал данную поправку сам Путин.

 
 
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Госдума приняла поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков. Если 22 апреля поправки будут одобрены на общероссийском референдуме, Путин получит...
 
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