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"Дайте им шанс осознать совершенное". Анна Костева просит Лукашенко не убивать братьев
Источник материала: Партизан
Сестра осужденных к смертной казни Ильи и Станислава Костевых просит подписать петицию к президенту Республики Беларусь о помиловании осужденных и замене им приговора на лишение свободы или пожизненное заключение.
Напомним, 10 января Могилевский областной суд вынес смертные приговоры в отношении двух братьев – 19-летнего Станислава и 21-летнего Ильи Костевых.
В петиции Анна Костева пишет, что понимает, что ее братья совершили непоправимый проступок, но просит президента проявить милосердие к ним и сохранить жизнь, поскольку у президента есть на это власть и право.
«Пощадите моих братьев, не лишайте их жизни, дайте им единственный и последний шанс осознать совершенное ими, покаяться в содеянном, а мне возможность хотя бы изредка видеться с ними, с живыми», - обращается Анна Костева к президенту.
Представители общественности и правозащитники присоединяются к петиции и просят совершить акт гуманизма и заменить вынесенные смертные приговоры на длительные сроки лишения свободы или пожизненное заключение.
«Мы, представители Правозащитного центра «
Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам нашей страны, ко всем, кто считает жизнь человека высшей ценностью, кто выступает против убийства человека, в том числе от имени государства, присоединиться к поддержке этой петиции.
Подписав ее мы продемонстрируем, что далеко не все в Беларуси готовы рукоплескать очередному вынесенному смертному приговору.
Мы не просим о прощении, ведь простить совершенное братьями убийство нельзя, но о пощаде. Давайте вместе попробуем спасти хотя бы эти, еще совсем молодые человеческие жизни».
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Сестра осужденных к смертной казни Ильи и Станислава Костевых просит подписать петицию к президенту Республики Беларусь о помиловании осужденных и замене им...
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