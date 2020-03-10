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Возле Комаровки Ford вылетел на тротуар
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ДТП произошло на перекрестке Веры Хоружей и Куйбышева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь водитель Toyota не уступил дорогу Ford. Последний вылетел на тротуар. К счастью, людей там не было. Обошлось без пострадавших.
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Новости Беларуси. ДТП произошло на перекрестке Веры Хоружей и Куйбышева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здесь водитель Toyota не уступил...
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