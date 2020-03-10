Возле Комаровки Ford вылетел на тротуар

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ДТП произошло на перекрестке Веры Хоружей и Куйбышева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Здесь водитель Toyota не уступил дорогу Ford. Последний вылетел на тротуар. К счастью, людей там не было. Обошлось без пострадавших.



