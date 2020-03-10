Юрий Губаревич: Белорусы давно хотят перемен

Праймериз в самом разгаре. Народное голосование уже завершилось в Витебской области. "Белороусский партизан" знакомит своих читателей с претендентами на должность единого кандидата от оппозиции. Наш сегодняшний гость – председатель движения «За свабоду» Юрий Губаревич.





«Нужно брать на себя ответственность»

- Почему вы все-таки решили участвовать в праймериз?





- Нужно брать на себя ответственность. Происходящее в Беларуси уже десятки лет не устраивает ни меня лично, ни мою семью, ни друзей и знакомых, ни тех, кто обращается ко мне за помощью. Люди требуют перемен, на которые сегодняшняя власть не способна: она законсервировалась и думает только о своем выживании. Нужны новые подходы, и я готов взять на себя ответственность и осуществить реформы в Беларуси.





Праймериз как раз тот механизм, который позволяет уже на первом, предварительном, этапе, еще до начала официальной избирательной кампании, выбрать того человека, который может представлять широкий круг сторонников перемен. Это возможность сконцентрироваться на самой лучшей программе и на самом лучшем представителе программы перемен.





- Оппозиция не опоздала с праймериз?





- Я считаю, что мы делаем все своевременно: мы не ждем начала кампании, а работаем с людьми ежедневно. Как руководитель движения «За свободу» скажу, что приходится много ездить по регионам, помогать людям бороться за их права, потому что местная власть их не слышит и принимает решения, ущемляющие права людей повсеместно – от Бреста до Светлогорска и Минска. В коммуникациях с людьми понимаешь, как как они видят новую, другую Беларусь.





Праймериз – очень хорошая информационная кампания, возможность проехать десятки (планируем охватить до полусотни городов страны) и показать альтернативу.









- Как вы охарактеризуете своих партнеров-соперников?





- Я не стал бы выделять кого-то особо: все достойные люди, с хорошим опытом.





Павел Северинец засвидетельствовал, что готов бороться до конца, и даже угроза тюремных сроков не останавливает его, целеустремленный политик.





Николай Козлов достаточно молодой политик, хотя по возрасту старше всех нас. Проявил принципиальность, когда, работая еще в милиции, зафиксировал фальсификации на выборах и не побоялся пойти против беспредела властей.





Ольга Ковалькова молодая амбициозная женщина, которая активно участвует в избирательных кампаниях, помогает людям.





Алексей Янукевич, как я, как Павел Северинец, как Виталий Рымашевский, - все мы выходцы из Молодого Фронта второй половины 90-ых годов. Мы прошли длинный путь вместе.





- В разведку с ними пошли бы?





- Я привык в первую очередь рассчитывать на себя. Принимая помощь и поддержку других людей, всегда понимаю: в том, что сделаешь сам, в том всегда уверен. В разведку еще никогда не ходил, я не разведчик и не агент, а на Площади со всеми названными людьми мы были уже неоднократно.





- Шестерка объединилась. Почему остальная оппозиция не примкнула к костяку?





- Фактически все, кто серьезно заявляется на предстоящую избирательную кампанию, объединились в рамках процедуры народного голосования – праймериз.





У других политических сил иные задачи: либо быть спарринг-партнером для Александра Лукашенко, не собрав подписи, попасть в избирательный бюллетень, получив свои бонусы, либо просто пошуметь во время избирательной кампании, изначально понимая, что никто из заявленных персон никогда не будет зарегистрирован кандидатом.





А для нас избирательная кампания – это возможность достучаться до широкого круга граждан Беларуси. По традиции, раз в пять лет люди «просыпаются» и проявляют интерес к политической жизни: кто или что может взбудоражить болото?





Не выставить своего кандидата – значит, отобрать у людей надежду. Группа подпевал Лукашенко или охотников пошуметь не привлекут внимания белорусов – это не является перспективой, просто “кандидаты“ решают свои личные интересы.





- Давайте конкретизируем – о ком речь?





- Можно говорить про того же Гайдукевича. Наверное, участие Гайдукевичей в президентских кампаниях станет уже семейной традицией; Гайдукевич-старший всегда поздравлял Александра Лукашенко с победой, хотя сам всегда получал мизерные проценты голосов.





Все остальные проявят себя во время президентской кампании. Категории участников я назвал: люли, которые за счет своей лояльности к власти захотят попасть в избирательные бюллетени, и люди, которые будут говорить наверное важные вещи, правдивые, справедливые, но не предлагая никаких механизмов реализации своих планов.









- Как вы оцениваете инициативу Николая Статкевича выдвинуть 30 кандидатов в президенты?





- Это будет интересно только тем людям, которые будут непосредственно задействованы в реализации такого плана. Для общества, которое требует перемен и хотело бы видеть реальную альтернативу, план Статкевича не представляет интереса.





- Что стоит за амбициями Статкевича?





- Наверное, этот вопрос следует адресовать самому Статкевичу. Как и у любого политика, в первую очередь это желание привлечь внимание к своей персоне и к своим идеям. Он выбрал такой путь.





«Честные и понятные правила жизни»

- Чем вы можете привлечь белоруса на свою сторону, с чем пойдете к избирателю?





- Белорус хотел бы спокойно жить и работать без лишнего давления и вмешательства со стороны государства, чиновников различных исполкомов, хамства со стороны начальства. Белорусы люди трудолюбивые и думают о перспективе своей, своей семьи, своих детей.





Я готов предложить белорусам честные и понятные правила игры, правила жизни. Когда ты понимаешь, что от твоих решений зависит твое будущее, когда ты имеешь возможность выбирать себе власть, может выбирать себе работу и не бояться увольнения за неправильно сказанное слово, когда в тебе ценят прежде всего профессионала, а не человека, который вынужден подчиняться зачастую незаконным приказам вышестоящего начальства.





Все это прежде всего касается работников бюджетной сферы (учителей, врачей), которых используют для фальсификации выборов. Изменить ситуацию можно через проведение глубоких реформ, в первую очередь через создание независимых государственных органов – это свободные выборы, независимый парламент, независимый суд.





Это реформа экономики, отказ от дотационного содержания убыточных предприятий, что бьет по карману каждого гражданина, который платит на содержание убыточных предприятий налоги.





Наши люди ориентируются на высокоразвитые страны, прежде всего на Европейский Союз; что бы ни говорила и российская, и белорусская пропаганда, Евросоюз для многих соотечественников является примером для подражания, это та модель, которая бы устроила белорусов. Поэтому я предлагаю двигаться всем двигаться в западном, в европейском направлении.





- С вами явно не согласится Лукашенко, в чьих руках сосредоточена вся полнота власти.





- Лукашенко ни с кем не соглашается 25 лет – результаты налицо. Единственная задача Лукашенко сегодня – сохранить личное спокойствие и благополучие и своей семьи; ради этого он готов юлить, готов многое обещать и не исполнять, нарушать законы, фальсифицировать выборы. Но опять-таки, это не про страну, не про народ, не про выборы, а про Лукашенко.









«Планирую расширять свое дело»

- Как ваша семья отреагировала на планы участвовать в президентской кампании?





- Президентская кампания – уже далеко не первая моя избирательная кампания.

Самая первая избирательная кампания состоялась буквально через два года после нашей с Настей свадьбы: в Белоозерске выборы я выиграл. У меня есть полное понимание: если ты работаешь с людьми, ты можешь рассчитывать на победу.





- Анна Канопацкая сделала выпад в адрес Северинца: человек, мол, нигде не работает, живет только за счет пожертвований.





- Могу ответить только за себя: мои доходы открыты, поскольку я участвую в избирательной кампании, декларирую их. За 2019 год я планирую задекларировать около 25 тысяч белорусских рублей дохода.





- Свою семью вы целиком и полностью обеспечиваете…





- Это наша совместная зона ответственности – обеспечивать семью, моя и моей жены. А она работает проект-менеджером в одной из IT-компаний.





- Преподавательскую работу оставила?





- Да, она ушла. Это была государственная работа со всеми вытекающими последствиями. Ее непосредственное руководство и ректорат университета знали, кто ее муж; постепенно нарастающее давление вынудило ее принять решение об уходе.





- А вы сознательно не рассказываете о своей работе публично?





- Почему – в каждой моей анкете, в каждом избирательном бюллетене последние 4 года фигурирует информация, что я являюсь индивидуальным предпринимателем, и основная доля доходов поступает именно от деятельности в качестве ИП.





- А чем занимаетесь – конкретизируете?





- Работаю в сфере услуг: работа с текстами, переводы и так далее. Но в данный момент я задумываюсь о реорганизации своей деятельности: я хорошо изучил рынок и пришел к выводу о необходимости расширить деятельность, создавать свою компанию с наемными работниками, которая может выйти на больший оборот.





Правда, это пока красивые планы, которые обычно сталкиваются с суровой реальностью: любой человек, имеющий свое дело в Беларуси и не согласный с властью, может оказаться под давлением.





Власти имеют в своем распоряжении огромное количество рычагов давления, начиная от проверок налоговых органов; в крупном бизнесе можно наблюдать полный криминал, когда силовые ведомства берут заложников и отжимают бизнес.





То, что в 90-ые годы делали рэкетиры, сегодня делают представители силовых ведомств. Это одна из острейших проблем в Беларуси, которую нужно в срочном порядке решать.





«У единого кандидата гораздо больше шансов быть зарегистрированным»

- Как вы представляете себе план президентской кампании?





- Любая кампания прежде всего – работа с людьми, ее невозможно проводить в кабинете: нужно ежедневно встречаться с людьми. Хорошо, что избирательная кампания пройдет в летний период; возможно, мы не найдем людей в больших городах, тогда поедем по регионам – вплоть до посещения мест отдыха, будем встречаться с людьми, говорить, показывать, что есть альтернатива.





Вот основа кампании.





Безусловно, кампанию можно разбить на технические этапы: сбор подписей, агитация, важный момент – регистрация кандидатов. Я как раз таки считаю, что у единого кандидата гораздо больше шансов быть зарегистрированным, поскольку он может оказаться едва ли не единственным из большого числа претендентов, способным собрать 100 тысяч подписей.





Лукашенко всегда демонстративно не обращал внимания на своих соперников, считал их недостойными своего внимания; а решение о нерегистрации станет для Лукашенко признанием своей слабости.









- По какому сценарию может пройти президентская кампания? Возможен ли силовой сценарий?





- Многое будет зависеть от действий самих участников. Возможно, кто-то и рассчитывает повторить «успех» 2020 года, когда с криками «Мы пойдем до конца!» кандидаты завели людей в западню, результатом чего стали сотни административных дел, десятки – уголовных, тысячи поломанных судеб.





- Это была ошибка или провокация?





- Это была ошибка, которая не предусматривала ответных действий на провокации, произошло сочетание двух факторов. Каждый кандидат должен отдавать себе отчет, что он делает и на что может рассчитывать.





Всегда есть искушение, подпитываемое ближайшим окружением, глядеть на окружающий мир через искаженную призму, надеяться, что на любой призыв типа «Ермошину в отставку» или «Лукашенко должен уйти» мгновенно поднимутся сотни тысячи белорусов и заполнят площади всех городов.





На самом деле, это не те вещи, о которых ежедневно думают люди. Да, Лукашенко - это проблема, но чтобы эффективно бороться с проблемой, белорусам нужно понимать, что их ждет дальше. И это должны быть трезвые рассуждения, трезвые планы, а не призыв до основанья все разрушим, а дальше – как получится.





- А лично вы идете на победу или все-таки скептически оцениваете свои шансы на победу в существующих условиях?





- Я считаю, что победа возможна.





Первый фактор – доверие к власти крайне низкое. Предстоящая кампания пройдет в условиях нарастания экономических проблем: рост цен на топливо, инфляция, девальвация национальной валюты , которая буквально за месяц составила более 20%, падение реальных доходов людей – власти вряд ли справятся с этими проблемами до конца лета.





Второе – люди хотят перемен, настроены на перемены. И самый главный момент, который может стать переломным для нынешней кампании, - увидеть, что нас, стремящихся к переменам, большинство, что власть держится фактически на силовом аппарате и устрашении, но никак не на поддержке общества.





А чтобы показать наше единство, нужно провести большую акцию протеста. Лично я предлагаю провести такую акцию накануне голосования; выводить людей на площадь после голосования – все равно что махать кулаками после драки.





Такой сценарий развязывает руки властям. Отдать приказ силовым структурам на разгон – и силовики возьмут под козырек, поскольку воспримут акции протеста как попытки незаконным образом оспорить уже зафиксированные результаты голосования. Даже если они и сфальсифицированы. Вот поэтому все площади и разгонялись предыдущие годы.





А выход людей перед голосованием возможен в абсолютно легальном формате: избиратели встречаются с единым кандидатом. Если на такую встречу придут десятки, а то и сотни тысяч человек, это станет очень сильным сигналом для членов избирательных комиссий, для силового аппарата, для вертикали власти.





Все увидят, на чьей стороне народ.





А потом уже можно думать о том, чтобы принудить избирательные комиссии

исполнять закон. Мы не будем требовать большего, кроме как выполнения закона – это значит, открытого, прозрачного подсчета голосов.









Что делать с союзным государством?

- Союзное государство себя изжило, это признают и сегодняшние правители. Нужно выходить из союзного договора, который не несет ничего полезного для Беларуси.





Какая судьба уготована Белорусской АЭС?

- БелАЭС де-факто уже построена. И единственная возможность после завоза топлива – минимизировать убытки, негативные последствия, в том числе свести к минимуму возможность аварий.





А для этого международные эксперты должны оценить безопасность БелАЭС, и только после этого принимать решение о возможном запуске.





Нужен ли Беларуси институт президентства, скомпрометированный за 25 лет правления Лукашенко?

- В этом институте компрометирующим является только личность, которая олицетворяет собой институт президентства. На время переходного этапа, я считаю, полномочия, которые есть у президента, позволят провести необходимые реформы (для них необходима консолидация власти).





В последующем безотлагательно должны быть проведены выборы в парламент и местные советы, чтобы туда пришли народные избранники. Это создаст подушку безопасности для общества: кто бы ни стал вторым, или новым, президентом Республики Беларусь, он не сможет сосредоточить всю власть в одних руках.





После проведения реформ необходимо сокращать и перераспределять полномочия, которые сегодня есть у президента.





В каком направлении поведет Беларусь президент Губаревич?

- Белорусы давно определились, куда идти. Мы прекрасно видим, как живут наши соседи и на востоке, и на западе. Заботливые родители имеют выбор из трех опций: оставить своих детей в Беларуси, отправить их в армию, отправить по распределению после вуза; вторая опция – направить своего ребенка на работу или учёбу в Россию, третий вариант – отправить сына-дочку в страны Евросоюза или США.





Большинство наших семей, имея такой выбор, безусловно выберут Запад. Ментально белорусы готовы.





Президент Губаревич хотел бы, чтобы белорусская молодежь не делала выбор между востоком и западом, а благополучно жила в Беларуси.









Что делать с белорусской армией?

- Армия, в которую боятся идти призывники, предпочитая уезжать за границу, а попавшие туда боятся быть убитыми или униженными, - такая армия нам не нужна. Необходима реформа Вооруженных сил.





Имея агрессивного соседа на востоке, мы не можем отказаться от Вооруженных сил. Но армия должна иметь совершенно другую идеологическую подготовку - национальную. Необходимо провести переоснащение армии.





Технологии НАТО и Запада на несколько порядков опережают вооружение, которое унаследовала Беларусь от Советского Союза.





И самое главное – делая акцент на армию будущего как контрактную армию, я думаю, необходимо предоставить право каждому гражданину и гражданке пройти 3-4 месячные курсы подготовки бойца, обучить основам функционирования войска, основам владения оружием, основам современной тактики ведения боя.





Все это, к сожалению, может пригодиться в ближайшем будущем.