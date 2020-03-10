ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медики полностью вылечили пациента с ВИЧ. Это второй случай в истории

10.03.2020 17:12 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ. Об этом говорится в докладе из журнала Lancet.

В обоих случаях больным сделали трансплантацию донорского костного мозга, передают РИА Новости. Первый человек – «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун – выздоровел 13 лет назад.

Второго называют «лондонским пациентом». У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови, заявили авторы исследования во главе с Равиндрой Гуптой из Кембриджского университета.

Имя пациента не разглашается, но газета New York Times пишет, что им стал 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы. Это же имя назвала британская газета The Guardian: она написала, что Адам раскрыл свою личность, чтобы дать надежду другим людям с подобным диагнозом. Мужчина страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него выявили злокачественную лимфому Ходжкина. Трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологии, но удалось победить и ВИЧ-инфекцию.

Читайте по теме: У меня ВИЧ, и я живу в Беларуси. Что делать?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ. Об этом говорится в докладе из журнала Lancet. В обоих случаях больным сделали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как подскочивший доллар отразится на вашей карьере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика