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Медики полностью вылечили пациента с ВИЧ. Это второй случай в истории
Источник материала: KYKY>
Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ. Об этом
В обоих случаях больным сделали трансплантацию донорского костного мозга,
Второго называют «лондонским пациентом». У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови, заявили авторы исследования во главе с Равиндрой Гуптой из Кембриджского университета.
Имя пациента не разглашается, но газета New York Times
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