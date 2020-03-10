Медики полностью вылечили пациента с ВИЧ. Это второй случай в истории

Источник материала: KYKY

Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ. Об этом говорится в докладе из журнала Lancet.

В обоих случаях больным сделали трансплантацию донорского костного мозга, передают РИА Новости. Первый человек – «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун – выздоровел 13 лет назад.

Второго называют «лондонским пациентом». У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови, заявили авторы исследования во главе с Равиндрой Гуптой из Кембриджского университета.

Имя пациента не разглашается, но газета New York Times пишет , что им стал 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы. Это же имя назвала британская газета The Guardian: она написала, что Адам раскрыл свою личность, чтобы дать надежду другим людям с подобным диагнозом. Мужчина страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него выявили злокачественную лимфому Ходжкина. Трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологии, но удалось победить и ВИЧ-инфекцию.