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Поделились опытом и получили новые знания. Педагоги Ивьевской СШ приняли участие в научно-практической конференции

10.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В научно-практической конференции «Инновационные решения использования образовательных ресурсов в условиях допрофильной подготовки и профильного обучения педагогической направленности», которая проходила на базе СШ №: г. Минска, принимали участие  педагоги Ивьевской СШ – Е. Корендо, заместитель директора по учебной работе и Т. Олесюк, учитель биологии.

Они продемонстрировали  коллегам из школ страны со свои наработки в области использования инструментов многомерной дидактической технологии и формирования социально-личностных компетенций учащихся 9 классов посредством допрофильной педагогической подготовки.

По итогам конференции планируется издание электронного сборника материалов.

Поделились опытом и получили новые знания. Педагоги Ивьевской СШ приняли участие в научно-практической конференции

Поделились опытом и получили новые знания. Педагоги Ивьевской СШ приняли участие в научно-практической конференции

Поделились опытом и получили новые знания. Педагоги Ивьевской СШ приняли участие в научно-практической конференции

 
Теги: Минск
 
 
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В научно-практической конференции «Инновационные решения использования образовательных ресурсов в условиях допрофильной подготовки и...
 
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