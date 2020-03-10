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Архиепископ Кондрусевич призывает молиться о спасении от эпидемии коронавируса

10.03.2020 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением к верующим и священнослужителям.

Он призывает молиться об избавлении от эпидемии коронавируса — "просить милосердного Бога о... защите нашего народа от этой опасной заразной болезни" и за здоровье больных и врачей, сообщает catholic.by. Коронавирусная инфекция распространилась почти по всей планете. Число больных достигло 116 тысяч человек, более трех тысяч человек умерло. В Беларуси коронавирус обнаружили у 9 человек, троих из них уже вылечили.

Архиепископ призвал людей "сохранять спокойствие, выполнять распоряжения пастырей, предписания врачей и особенно заботиться о соблюдении соответствующих санитарных норм".
 
 
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Глава Католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением к верующим и священнослужителям.
 
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