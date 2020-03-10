Архиепископ Кондрусевич призывает молиться о спасении от эпидемии коронавируса

Он призывает молиться об избавлении от эпидемии коронавируса — "просить милосердного Бога о... защите нашего народа от этой опасной заразной болезни" и за здоровье больных и врачей, сообщает. Коронавирусная инфекция распространилась почти по всей планете. Число больных достигло 116 тысяч человек, более трех тысяч человек умерло. В Беларуси коронавирус обнаружили у 9 человек, троих из них уже вылечили.