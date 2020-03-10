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Архиепископ Кондрусевич призывает молиться о спасении от эпидемии коронавируса
Источник материала: Партизан
Глава Католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением к верующим и священнослужителям.
Он призывает молиться об избавлении от эпидемии коронавируса — "просить милосердного Бога о... защите нашего народа от этой опасной заразной болезни" и за здоровье больных и врачей, сообщает
Архиепископ призвал людей "сохранять спокойствие, выполнять распоряжения пастырей, предписания врачей и особенно заботиться о соблюдении соответствующих санитарных норм".
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Глава Католической церкви в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением к верующим и священнослужителям.
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