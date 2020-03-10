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В Шотландии нашли секретный бункер Второй мировой войны

10.03.2020 19:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Секретный бункер Второй мировой войны был обнаружен во время рубки деревьев в шотландских лесах, пишет bbc.com.


Фото: FLS/AOC ARCHAEOLOGY

Считается, что бункер использовался в качестве базы для вспомогательного подразделения, известного как «секретная армия» Черчилля.

Специально подготовленные команды часто состояли из местных рабочих, которые знали этот район. Они получили приказ сражаться до смерти. Им было поручено нанести ущерб в тылу врага в случае вторжения нацистов. Когда подразделения прекратили свое существование, бойцы присоединились к спецназу действующей армии и служили с отличием.

По словам археолога Мэтта Ричи, «это открытие дает нам представление об одном из самых секретных подразделений, которые работали во время Второй мировой войны».

— Эти бункеры встречаются довольно редко, поскольку их местонахождение всегда держалось в секрете — большинство было похоронено или потеряно. Из записей мы знаем, что около семи человек использовали этот бункер. Они были вооружены револьверами, автоматами, снайперской винтовкой и взрывчаткой.

Бункер Borders был обнаружен техником-исследователем Китом Роджером. В детстве он играл в этих лесах, но с того времени прошло 40 лет.

Бункер был построен по стандартной конструкции — размером около семи метров на три метра, — и доступ к нему осуществлялся через люк в конце узкого прохода.

Спасательный люк был расположен на другом конце бункера.

Там должны были быть двухъярусные кровати, стол, кухонная плита и все необходимое оборудование, но ни один из этих материалов не сохранился.

Считается, что некоторые сломанные пиломатериалы, найденные на полу, могут быть из каркасов кроватей.

Из-за редкости и важности объекта, а также по причинам, связанным со здоровьем и безопасностью, бункер не был открыт для публики, и его точное местонахождение будет держаться в секрете.
 
 
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Секретный бункер Второй мировой войны был обнаружен во время рубки деревьев в шотландских лесах, пишет bbc.com.
 
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