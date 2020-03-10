"Паразиты": Навальный рассказал про секретные заработки семьи пропагандистов Симоньян и Кеосаяна

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил цепочку компаний, предположительно связанных с главредом российского госканала RT Маргаритой Симоньян и ее мужем Тигранам Кеосаяном, которые производят программу Кеосаяна для компании НТВ на студии, принадлежащей RT, и размещают там рекламу. По оценке ФБК, через три рекламных агентства, одну студию и две компании Симоньян и ее муж заработали 720 миллионов российских рублей ($10 миллионов 112 тысяч) за три года, сообщает