Румас: докатились до того, что предприятия, выпросившие господдержку, оказывают спонсорскую помощь

— Эффективность государственного сектора, если судить по производительности труда, ниже, чем на частных предприятиях. Причин несколько, но одна из основных — низкое качество управления предприятиями. Говоря о низком качестве управления, я имею в виду не только нанятого руководителя предприятия, но и недостаточно эффективную систему владельческого надзора со стороны государственных органов и слабую пока работу представителей государства в органах управления предприятий, — отметил Румас.





По мнению главы правительства, с точки зрения регулирования все в порядке, необходимая законодательная база создана. Что касается практики, то здесь не все так гладко.





— Основная проблема в том, что далеко не все правильно понимают основополагающие принципы корпоративного управления. Более эффективной системы управления собственностью, если речь идет о значительных активах, в мире никто не придумал. Искаженное понимание места и роли наблюдательных советов в управлении предприятием приводит к серьезным системным ошибкам и последствиям, за которые рассчитывается в основном бюджет, — подчеркнул премьер-министр.





Чтобы переломить ситуацию, год назад власти решили повысить уровень представленности в органах управления хозяйственных обществ. Опираясь на опыт и имея соответствующую подготовку, представители государства в крупнейших госкомпаниях должны были выстроить систему принятия решений и контроля, расставить приоритеты и подобрать в наблюдательные советы специалистов с соответствующими компетенциями.





В частности, Румас возглавил набсовет МТЗ, Наталья Кочанова стала представителем государства на «Нафтане», спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко — на «Полоцк-Стекловолокно», председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов — на «СветлогорскХимволокно» и так далее.





Румас считает недостаточной работу представителей государства в наблюдательных советах госпредприятий.





— Очевидно, что персональные задачи, определенные представителям государства, в полном объеме не выполнены. Налицо отсутствие должной координации со стороны органов владельческого надзора и Госкомимущества, — сказал он.





Один из важных вопросов — сокращение затрат.





— По имеющейся у меня информации, некоторые общества даже не предусмотрели этот вопрос в повестке дня наблюдательных советов. Затраты растут как по госорганам, так и по отдельным организациям. Было поручено оптимизировать кредитные портфели, поработав с обслуживающими банками. К решению этой задачи, судя по отчетам, некоторые общества также подошли формально, — обратил внимание премьер-министр.





Ключевая задача наблюдательных советов — определение стратегии развития общества. Для разработки комплексных стратегий развития правительство поручало привлечь потенциал Минэкономики и Академии наук.





— Что имеем: в каждом четвертом обществе из топ-100 в 2019 году вопрос определения стратегии развития на набсовете не рассматривался. Значит, действующая стратегия актуальная и не нуждается в изменении? — задал вопрос премьер-министр.





Еще один вопрос — это оказание спонсорской помощи.





— Докатились до того, что предприятия, выпросившие государственную поддержку, оказывают спонсорскую помощь. И никому до этого нет дела. Сегодня поправим, — сказал Сергей Румас.