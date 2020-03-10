Ухажер познакомился в Интернете с минчанкой и похитил ее имущество

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, в милицию обратилась женщина. Она рассказала, что в Интернете познакомилась с молодым человеком. После личной встречи с ним, у нее пропали банковская карта и мобильный телефон.

Как пояснила пресс-секретарь МВД Ольга ЧЕМОДАНОВА в своем Telegram-канале, в поле зрения оперативников попал 27-летний житель Пуховичского района. Выяснилось, что обратившаяся за помощью женщина, была не единственной жертвой мошенника. Милиция установила еще двух потерпевших. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 1,3 тыс. рублей. Не исключено, что пострадавших может быть больше.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сообщается, что задержанный ранее был судим.