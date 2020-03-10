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В УЕФА сделали новое заявление по возможному переносу Евро-2020

10.03.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Союз европейских футбольных ассоциаций пока планирует проведение турнира в соответствии со сроками.

В УЕФА сделали новое заявление касательно информации о возможном переносе Евро-2020 из-за распространения коронавируса по Европе. Слова пресс-службы УЕФА приводит сайт Sport24.ru. В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что не планируют переносить турнир. 

Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи со всеми международными и местными властями по ситуации с коронавирусом. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - заявили в пресс-службе УЕФА. 

Напомним, Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля в двенадцати городах.  Ранее появилась информация о том, что футбольные федерации нескольких стран обратились в УЕФА с просьбой о переносе Евро с лета 2020-го на следующий год в связи со вспышкой коронавируса.
 
 
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Союз европейских футбольных ассоциаций пока планирует проведение турнира в соответствии со сроками.
 
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