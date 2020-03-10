На контроле — начисление заработной платы

Источник материала: Вороновская газета





С 1 января 2020 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» изменилась система оплаты труда работников бюджетной сферы. Указом определено, что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров начисленной заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда. Данная норма является обязательной для исполнения руководителями организаций при формировании с 1 января 2020 года размеров оплаты труда работников.

Комитетом государственного контроля Гродненской области с целью выявления фактов снижения размеров начисленной заработной платы работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда были проведены контрольно-аналитические мероприятия в учреждениях социальной сферы области, по результатам которых было установлено снижение заработной платы за январь 2020 год по сравнению с декабрем 2019 года в 2 учреждениях образования.

С целью недопущения фактов снижения размеров начисленной заработной платы работников бюджетных организаций за январь — февраль 2020 года в Комитете государственного контроля Гродненской области с 12 марта 2020 года по 27 марта 2020 года будут работать телефоны «горячей линии»: в г. Гродно (8-152) 79 88 16 и 79 88 24, по которым Вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения законодательства.

Комитет госконтроля Гродненской области.