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На контроле — начисление заработной платы
10.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 1 января 2020 г. в соответствии с
Комитетом государственного контроля Гродненской области с целью выявления фактов снижения размеров начисленной заработной платы работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда были проведены контрольно-аналитические мероприятия в учреждениях социальной сферы области, по результатам которых было установлено снижение заработной платы за январь 2020 год по сравнению с декабрем 2019 года в 2 учреждениях образования.
С целью недопущения фактов снижения размеров начисленной заработной платы работников бюджетных организаций за январь — февраль 2020 года в Комитете государственного контроля Гродненской области с 12 марта 2020 года по 27 марта 2020 года будут работать телефоны «горячей линии»: в г. Гродно (8-152) 79 88 16 и 79 88 24, по которым Вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения законодательства.
Комитет госконтроля Гродненской области.
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